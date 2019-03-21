Заявление об отставке подал губернатор Оренбургской области

Прошение об отставке направил президенту РФ Владимиру Путину глава Оренбургской области Юрий Берг. Заявление опубликовано на сайте администрации региона.

Комментируя свое решение губернатор сообщил, что за время его руководства регионом, «Оренбуржье стало лидером альтернативной энергетики в стране, была создана крепкая образовательная база и сегодня область стала третьей в стране по результатам ЕГЭ».

Берг пообещал землякам отстаивать интересы Оренбургской области и далее, на «каких бы постах ему не пришлось работать в дальнейшем».

Также 21 марта прошение об отставке подала губернатор Мурманской области Марина Ковтун, а днем ранее, 20 марта, президент России Владимир Путин принял отставку глав Алтая и Калмыкии Александра Бердникова и Алексея Орлова.