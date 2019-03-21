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Korean Air поставит Boeing 787 Dreamliner на рейсы из Москвы в Сеул

Москва, 21.03.2019
Korean Air запустит Boeing 787 Dreamliner по маршруту Москва – Сеул с 31 марта 2019 года. В апреле «лайнер мечты» с каютами в премиальных классах, инновационными системами подсветки салона и очистки воздуха полностью заменит Airbus А330 на рейсах KE923 и KE924.
#Hi-END
  • Korean Air поставит Boeing 787 Dreamliner на рейсы из Москвы в Сеул

из архива пресс-службы

В первые месяцы полеты будут выполняться каждый день, за исключением вторника и четверга. Рейс КЕ924 вылетает из международного аэропорта Шереметьево в 18:55 и прибывает в Сеул в 9:40 на следующий день. Рейс КЕ923 вылетает из Сеула в 13:20, прибытие в Москву в 16:50 в тот же день. С июня по сентябрь расписание полетов станет ежедневным. 

Региональный директор Korean Air в России и СНГ г-н Сон Сон Хве отмечает, что замена лайнера приведет к увеличению количества кресел в эконом-классе с 188 до 245 на каждом рейсе. Обновление воздушного судна связано с растущим спросом на перевозки между Россией и Южной Кореей.

«Дримлайнер» - новейшее воздушное судно Korean Air. Его отличает высокая топливная эффективность и экологичность, инновационный дизайн, меньший уровень шума и увеличенная высота потолков. Иллюминаторы лайнера на 78% больше предшественников, а их затемнение регулируется нажатием кнопки. Пять интеллектуальных режимов освещения позволят пассажирам лучше чувствовать себя во время перелета. В сравнении с лайнерами предыдущих поколений влажность воздуха в салоне также стала выше.

На борту расположено 269 кресел, в их числе шесть кают в первом классе, 18 кают в престиж-классе и 245 кресел в эконом-классе.

Кресла престиж-класса представляют собой полноценные каюты с личным коридором и раскладываются на 180 градусов. Шаг кресел эконом-класса достигает 86 см. На борту путешественникам на выбор предлагают одно из трех блюд западной и корейской кухни. Для предварительного заказа доступны более 20 видов особого питания.

Расписание полетов Korean Air позволит совершить путешествие в Денпасар, Пхукет, Сидней, Окленд, Нанди, Гуам, Токио, Нагою и другие направления с удобной пересадкой в Сеуле. В ожидании трансферного рейса пассажиры Korean Air могут отправиться на одну из бесплатных экскурсий по Южной Корее, принять душ или провести время в комнате отдыха. На территории аэропорта, работает концертная площадка, музей корейской культуры, библиотека, а также десятки ресторанов и магазинов Duty Free.

По итогам прошлого года дальнемагистральный бизнес-класс Korean Air был назван лучшим по версии Business Traveller Russia and CIS Awards, а Korean Air вошла в пятерку ведущих авиакомпаний по версии National Geographic Traveler Awards. В феврале 2019 года Korean Air завоевала престижную российскую премию Skyway Service Award в номинации «Лучшая бортовая система развлечений и связи».

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