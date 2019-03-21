Королевский национальный балет Грузии. Шоу «Огонь Грузии».

Все это вы сможете увидеть сами, если придете на шоу «Огонь Грузии». Эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями станут незабываемым зрелищем для каждого зрителя. Уникальная постановка и красочные костюмы наполнят вас потрясающими эмоциями. Вы сможете совершить незабываемое путешествие по многовековой Грузии.

Королевский национальный балет Грузии под руководством Гелы Поцхишвили и Маиы Кикнадзе выступает на сцене уже более 30 лет. Свыше 40 миллионов человек в 80 странах мира рукоплескали танцорам, поражающим воображение зрителей великолепной техникой исполнения, неподражаемым артистизмом, куражом и безудержной экспрессией, свойственной только грузинским танцам.

Новое шоу «Огонь Грузии» позволит прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир танца. Особенностью шоу является то, что при ее подготовке был применен принципиально новый подход: «Огонь Грузии» — это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией. Все это в сочетании с живописными костюмами и грандиозными декорациями, приковывает внимание зрителя и не позволяет перевести дыхание и оторвать взгляд от действа, происходящего на сцене. Подарите себе ощущения зажигательного грузинского танца на шоу «Огонь Грузии».

Подробнее о мероприятие: https://kremlinpalace.org/events/korolevskiy-nacionalnyy-balet-gruzii-shou-ogon-gruzii

Купить билеты вы можете во всех театральных кассах города, в кассе Государственного Кремлёвского Дворца, Москва, ул. Воздвиженка, д. 1, станция метро "Библиотека им. Ленина", "Арбатская", "Боровицкая", тел. +7(495) 620-78-46, www.kremlinpalace.org