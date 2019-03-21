«Меньше комариного укуса»: в Крыму прокомментировали санкции Украины

Георгий Мурадов – вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ – прокомментировал новый пакет санкций в отношении юридических и физических лиц полуострова, о которых ранее объявил президент Украины Пётр Порошенко. По его мнению, эти санкции вообще никак не отразятся ни на жителях Крыма, ни на России в целом, передаёт РИА Новости.

«Я бы сказал, что эти санкции меньше комариного укуса, – подчеркнул Мурадов. – Они для нас ничего из себя не представляют».

При этом он пояснил, что всё плохое, что могли сделать националистические антинародные украинские власти, они уже сделали.

«Так что бояться нам вообще нечего. А этими санкциями, какими-то списками они продолжают наносить ущерб лишь украинскому народу и украинской государственности. Хочу сказать, что Украина начнёт нормально развиваться только в своем родном доме, в своей родной цивилизации. При этом, подчеркну, что мы не делим наши народы между собой. Мы исходим из того, что Крым – наша земля, наша основа. Все мы вместе развивали и продолжаем развивать огромную историческую Россию», – резюмировал вице-премьер крымского правительства.