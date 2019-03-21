Меркель пошла против Трампа из-за Huawei

Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия не будет препятствовать иностранным инвестициям и деятельности китайской компании Huawei, которая намерена строить в ФРГ сети 5G. Об этом политик заявила на ежегодном саммите «Global Solutions».

Тем самым Берлин идет на конфронтацию с США, которые, как известно, обвиняют китайского технологического гиганта в шпионской деятельности и пытается всеми способами удержать Германию от сотрудничества с Huawei по созданию сетевой инфраструктуры 5G следующего поколения.

В этой связи Вашингтон даже угрожал Берлину понизить уровень обмена разведданными, если немецкая сторона позволит китайской компании развивать свою сеть 5G.

«Есть две вещи, в которые я не верю. Во-первых, публично обсуждать эти очень чувствительные вопросы безопасности, а во-вторых, исключать компанию просто потому, что она из определенной страны», — сообщила Меркель, отметив, что многие страны успешно используют технологию Huawei.

Ранее Германия объявила тендер 5G-технологий для крупных немецких компаний - Deutsche Telekom AG, Vodafone Group Plc и Telefonica SA. Предполагается, что новые технологии позволят стать стране более современной с точки зрения скорости интернета и модернизация цифровой инфраструктуры.