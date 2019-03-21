Меркель сделала важное заявление о выходе Великобритании из ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала важное заявление о том, что Великобритании может быть предоставлено краткосрочное продление сроков выхода из Евросоюза. По словам немецкого лидера, этот вопрос будет активно обсуждаться в ходе начавшегося сегодня Совета ЕС, передаёт РИА Новости.

При этом Меркель подчеркнула, что лично она выступает за организованный выход Соединённого Королевства из Евросоюза, который не только в интересах Великобритании, но и Германии, а также всех государств-членов ЕС.

«Однако несмотря на все усилия, которые мы прикладывает для организованного Brexit, Берлин одновременно с эти ведёт и подготовку к выходу Британии из ЕС без соглашения, – подчеркнула канцлер ФРГ. – Для этого принят комплекс мер на европейском и национальном уровне».

В любом случае, как пояснила Меркель, Германия стремится к хорошим и тесным отношениям с Лондоном в будущем, в частности в вопросах внешней и внутренней политики, европейской безопасности, а также в сотрудничестве в НАТО и ООН.

«Двери с нашей стороны всегда остаются для Великобритании открытыми», – резюмировала Меркель.

Напомним, выход Великобритании из Евросоюза должен был состояться 29 марта 2019 года. Однако британский парламент уже дважды проголосовал против соглашения по Brexit между Лондоном и Брюсселем. Позже стало известно, что «развод» Великобритании и ЕС может быть перенесён на 30 июня. Такой вариант будет рассмотрен на Совете Евросоюза, который начался сегодня. Против этого уже выступили Франция и Италия. А глава ЕС Дональд Туск заявил, что готов рассмотреть перенос выхода Великобритании из ЕС, но на незначительный срок.

В свою очередь, глава британского Кабмина Тереза Мэй сообщила, что не будет тянуть с Brexit далее чем до 30 июня. При этом она обратилась к членам парламента Великобритании поддержать её решение.