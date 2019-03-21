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США обнулили закупки нефти из Венесуэлы

Москва, 21.03.2019

Закупки США нефти из Венесуэлы составили ноль баррелей на 15 марта 2019 года, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго США.

Если сравнивать с показателями прошлого года, то 16 марта 2018 года поставки были равны 506 тысяч баррелей ежедневно, говорится в документе.

При этом, сообщается, что на предыдущей неделе, к 10 марта, Соединенные Штаты увеличили импорт венесуэльской нефти на 35%, доведя показатель до 112 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, о введении санкций против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA США объявили 28 января текущего года. В результате Вашингтон заблокировал все активы компании в рамках своего правового поля на сумму $7 млрд. Сделки с данными компаниями также запрещены.

Как сообщили в администрации президента США, по их данным,  еще $11  млрд. составят потери Каракаса в поставках нефти.

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