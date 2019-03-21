«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита газа из России

Российская компания «Газпром» начала рассылать официальные уведомления странам о прекращении транзита газа через украинскую территорию, сообщает глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью РБК-Украина.

Руководитель сообщил, что с начала 2020 года его компания передаст управление газотранспортной системы страны в руки независимого оператора, который в свою очередь подпишет новый контракт с российским «Газпромом» на транзит, если будут согласованы все детали. По словам Коболева, «этот процесс двигается крайне тяжело».

Он считает, что Киев должен выдвинуть Москве ультиматум, «либо "Газпром" подписывает контракт, и при этом вопрос обесценивания ГТС Украины автоматически снимается из судебного иска, либо «Газпрому» придется компенсировать» все издержки, которые страна понесет после прекращения транзита российского газа. А по оценке Коболева Украина теряет, лишившись транзита, примерно 4% ВВП.

Ранее в «Нафтогазе» не раз заявляли, что введение в строй газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» сделает украинскую ГТС невостребованной, а Европа «лишится сдерживающего фактора против "российской агрессии" и возрастет вероятность военного конфликта».