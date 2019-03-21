Опубликован рейтинг самых счастливых регионов России

Специалисты сервиса бронирования отелей Tvil.ru к Международному дню счастья составили рейтинг российских регионов, в которых проживают самые счастливые люди страны.

Опросив пользователей соцсетей, они пришли к выводу, что в этом рейтинге лидирует город-курорт Сочи и весь Краснодарский край. 30% участников опроса, проживающие в этом регионе, заявили, что именно они самые счастливые граждане РФ, передаёт «Вести. Экономика».

Как отмечают эксперты, в этом нет ничего удивительного. В связи с проведением в Сочи Олимпиады-2014 года произошёл приток инвестиций в инфраструктуру Черноморского побережья Краснодарского края. Кроме того, здесь активно развивается туристическая отрасль, а соответственно постоянно появляются новые рабочие места. Немаловажный фактор и то, что Краснодарский край является один из самых тёплых регионов нашей страны.

На втором месте – Крым (24%) – ещё один туристический центр страны, который отличается благоприятным климатом. Несмотря на то, что присоединение полуострова к РФ пока не получило международного признания, этот регион активно развивается, а его жители считают себя очень счастливыми людьми.

Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (15%). Северная столица России – важнейший экономический, научный и культурный центр страны, а также крупный транспортный узел. Ежегодно город на Неве посещают миллионы туристов со всего мира. В ТОП-10 самых счастливых регионов России также вошли: Москва (6%), Калининградская область (6%), Татарстан (5%), Ленинградская область (5%), Екатеринбург (3%), Карелия (3%) и Подмосковье (3%).

Ранее сообщалось, что эксперты составили рейтинг самых счастливых стран мира, который возглавила Финляндия. На втором месте Дания, третья – Норвегия.

Наша справка

Международный день счастья отмечается во всем мире 20 марта. Учреждён Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012 года с целью поддержания идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете и как напоминание правительствам, чтобы при подсчете благосостояния нации они учитывали также такие факторы, как уровень счастья, поскольку только лишь экономические показатели не дают объективной картины. Резолюцию поддержали представители всех 193 государств — членов ООН.