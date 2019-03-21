Почему Бразилия не войдет в НАТО

Трамп захотел включить Бразилию в НАТО. Но ее там не будет – до тех пор, пока в Альянсе присутствуют европейские государства.

Осваиваем тропики

Президент Трамп остается главным ньюсмейкером мира. Хозяин Белого Дома откровенно работает на слом нынешней системы международных отношений, ее норм и обычаев, поэтому не стесняется озвучивать радикальные идеи и предложения. А поскольку он обладает внутренней свободой, не скован какими-то идеологическими цепями и не находится в какой-то поведенческой колее, то вполне может работать над реализацией этих идей.

Последней такой инициативой стало предложение, которое Трамп сделал «Тропическому Трампу» - крайне правому президенту Бразилии Жаиру Болсонару в ходе его недавнего посещения Вашингтона. «Я хочу дать Бразилии статус основного союзника вне блока НАТО. Или, если даже подумать, статус страны-члена НАТО. Нужно поговорить с множеством людей на этот счет, но, возможно, действительно страны-члена НАТО», - отметил американский президент.

Первая часть предложения вполне буднична и рациональна. Статус «основного союзника США вне блока НАТО» имеют более дюжины стран, и он дает им облегченную процедуру закупки американского оружия, а также более высокий уровень коммуникации с Вашингтоном. При этом никаких особых гарантий, как и обязательств, он не возлагает – ни на одну, ни на другую сторону. Например, такой статус в 1998 году получила Аргентина, что не помешало ее «левому повороту» в нулевые, с приходом к власти четы Киршнер и получением Кристиной Киршнер чемоданов с наличностью от Уго Чавеса. Поэтому даже если после выдачи этого статуса Жаир Болсонару и его ультраправые проамериканские сторонники власть не удержат (а рейтинг президента Бразилии сейчас достаточно низкий), то а рамках института «основной союзник вне НАТО» никаких проблем США это не создаст. В конце концов, президент может просто лишить Бразилию этого статуса.

А вот предложение Бразилии войти в НАТО – это уже что-то новенькое. Конечно, оно полностью ложится в видение мира со стороны целого сегмента российского политико-академического истеблишмента, рассматривающее НАТО как абсолютное и единое западное зло, стремящееся взять под свой контроль весь мир. И в этом плане включение в Альянс Бразилии – лидера Южной Америки и члена БРИКС – полностью ложится в данное видение.

На восток и на юг нельзя

Однако на самом деле все несколько сложнее. Просто потому, что Бразилия, возможно, и вошла бы в НАТО образца 90-х и нулевых годов, но ей нет место в Альянсе в нынешнем его виде, который уже не представляет собой формулу «США и 28 вассалов», а является куда более сложной структурой. Как верно пишет The Washington Post, «Трамп либо не понимает суть Альянса, либо ее открыто игнорирует».

У НАТО, конечно, еще есть потенциал для расширения – например, Альянсу нужно переварить останки бывшей Югославии, которые представляют собой некий нейтральный анклав внутри натовской территории. Возможно, в перспективе альянс может присоединить к себе Австрию, и убедить последовать ее пути Швецию и Финляндию. Однако на этом территориальная экспансия (не расширение влияния, а именно увеличение числа стран-членов НАТО) завершится.

И действительно, куда дальше расширяться? На постсоветское пространство – Украину, Молдавию, Грузию, Белоруссию, Армению и Азербайджан – Альянсу путь заказан. Белоруссия и Армения являются членами ОДКБ, и менять реальные гарантии безопасности от России на партнеров, озабоченных скорее сменой неугодных режимов, не собираются. Азербайджан в альянс не особо стремится. Но даже если бы и стремился, то ни его, ни Украину, ни Грузию, ни Молдавию в НАТО не возьмут. У всех этих стран есть территориальные конфликты (причем даже не в замороженной стадии), в которых прямо или косвенно участвует Российская Федерация. Включение этих стран может вызвать полномасштабную войну с РФ, и если кому-то из разгоряченных националистическим или русофобским угаром этого хочется, то абсолютное большинство западноевропейских политиков и простых людей не собираются пасть жертвой ядерной войны из-за территорий, о которых они даже не слышали. Да, присоединение было бы возможным, если бы страны рассчитывали лишь на ворчливую реакцию России – однако Москва и в 2008, и (для тех, кто в тот момент находился в танке) в 2014 году четко показала, что будет реагировать отнюдь не только словами Марии Захаровой, но и действиями Сергея Шойгу.

Конечно, в теории можно расширяться и на северную Африку. Однако, во-первых, статья 10 договора о создании НАТО говорит о том, что Альянс может расширяться лишь за счет европейских стран, а Северная Африка ни географически, ни политически к Европе не относится. Во-вторых, европейские страны выступят категорически против предоставления военно-политических гарантий нестабильным североафриканским режимам. Со своими бы исламистами сначала справиться.

Шерсть американская и европейская

Тогда, говорят апологеты расширения, почему бы не включить в Альянс более далекие, но при этом куда более стабильные и надежные страны. Например, Японию или ту же Бразилию?

И действительно, это расширение полностью соответствует интересам Соединенных Штатов. Например, тесный военно-политический союз с Бразилией поможет США победить ошметки «левого поворота» в Латинской Америке, эффективно бороться в регионе с китайским влиянием и снова превратить территорию к югу от Рио-Гранде в безопасный американский задний дворик.

Однако не стоит путать американскую шерсть с европейской – Германии и Франции (не говоря уже о Венгрии, Болгарии и т.д) эти геополитические изыски не важны. Прошли те времена, когда Европа беспрекословно плелась в колее Соединенных Штатов, а НАТО рассматривался исключительно как американская организация по управлению мировыми процессами. Сейчас у Европы прорезался голос, и она хочет заниматься скорее обеспечением собственной безопасности, а не участием в каких-то глобальных внешнеполитических прожектах США. Тем более со странами Южной Америки, с которыми у европейских стран нет столь нужных и важных экономических и (за исключением Испании и Португалии) политических контактов. Сейчас из всей Южной Америки у НАТО отношения лишь с Колумбией – да и то они считаются лишь «партнерскими».

Именно поэтому с большой долей вероятности европейские страны попросту заблокируют расширение НАТО за счет Бразилии. Для этого у них есть множество возможностей. Во-первых, та самая десятая статья, которую нужно менять через изменение уставных документов. Во-вторых, европейские страны вполне могут прицепиться к другим формальным основаниям – так, у Бразилии есть территориальные споры с Уругваем и Боливией. Ну и, наконец, в-третьих, у европейцев нет никаких оснований идти навстречу каким-то пожеланиям президенту, который, по словам бывшего представителя США в Альянсе Дугласа Льюта, «является самым непоследовательным и непредсказуемым в плане своей приверженности НАТО американским президентом за последние 70 лет».

Именно поэтому в НАТО не будет ни Бразилии, ни Японии (включение которой приведет к включению Европы в ненужное ей американо-китайское противостояние). И если американский президент впредь будет выдвигать столь волюнтаристские и односторонние инициативы в отношении Альянса, то Европа продолжит создавать и усиливать альтернативные институты общеевропейский безопасности. Тем самым еще больше усиливая раскол в трансатлантических отношениях.