Польша не пригласила Россию на годовщину начала Второй мировой войны из-за событий 1939 года

Польша не пригласила российскую делегацию на мероприятия, которые посвящены, 80-летию начала Второй мировой войны, из-за того, что Москва «нарушила международное право в 1939 году». Как сообщают в польском МИД , «нарушение этих правил было характерно для агрессоров».

На обвинения в российском МИДе указали Польше на недопустимость фальсификации событий Второй мировой войны, к чему постоянно прибегает официальная Варшава.

В этот раз в Москве сочли, что в Польше игнорируют историческую логику, организовывая мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия России, но при участии стран Евросоюза и НАТО.

В администрации президента Польши, заявила, что Варшава намерена провести мероприятия по 80-й годовщины начала Второй мировой войны со странами, с которыми «сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств».

Напомним, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с захвата Германией Польши, после чего часть польской территории отошла к Германии, а другая часть к СССР.