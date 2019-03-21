Прогноз погоды: в Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит весна без дождей

Синоптики Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды, в котором предположили, что настоящая весна без дождей придёт в Москву не раньше второй декады апреля. Несмотря на то, что в дневные часы уже сейчас температурные показатели находятся в плюсовых показателях, на погоду в регионе продолжает оказывать влияние атмосферный фронт скандинавского циклона.

В ночь на пятницу, 22 марта он принесёт в Москву кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. При высокой облачности и умеренном юго-западном ветре термометры будут показывать плюс 1-3. Днём в пятницу также прогнозируется пасмурная погода, ожидается снегопад или даже сильный снежный шквал. Днём будет всего плюс 1, к вечеру подморозит до минус 1-2, что приведёт к образованию ледяной корки на дорогах.

По прогнозу Гидрометцентра, такая погода сохранится в Москве, как минимум до конца марта. В начале апреля всё тот же циклон из Скандинавии оставит столицу в зоне влажного, холодного фронта. Солнце из-за плотных облаков будет выходить крайне редко, почти ежедневные осадки и температура от плюс 1-3 днём, до минус 4 – ночью.

Примерно, 13 апреля характер погоды должен поменяться. Облака наконец-то рассеются, осадки прекратятся, будет ярко светить солнце, а столбики термометров поползут вверх – воздух прогреется до традиционных для середины второго весеннего месяца плюс 15-17. Всё это приведёт к тому, что снежный покров с каждый днём будет становиться всё меньше, хотя в лесных массивах региона он пролежит как минимум до начала мая.

На Руси по приметам на 13 апреля судили о погоде на весь предстоящий год. В православии в этот день почитают преподобного Ипатия Чудотворца. Считалось, что если на Ипатия облака против ветра плывут – жди дождь; облака низко плывут – будет похолодание; ясный и солнечный день на Ипатия – предвестник тёплого лета; перелётные птицы стаями слетаются – к хорошей погоде весной и зимой; у березы сок выделяется – к скорому потеплению.

Если сон 13 апреля не исполнится через девять дней, то не стоит в дальнейшем ждать его исполнения. Сновидение, приснившееся днем 13 апреля, скорее всего не сбудется. Люди, родившиеся 13 апреля, могут повелевать огнем. Их камень – александрит.