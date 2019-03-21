Россия продолжит строительство интеллектуального моста между Европой и Азией

IPQuorum – крупнейшая международная площадка для экспертной оценки и внедрения лучших мировых практик по управлению интеллектуальной собственностью в контексте перехода к цифровой экономике.

Организаторами форума выступают Ассоциация IPChain, Евразийская конфедерация обществ правообладателей и Федерация интеллектуальной собственности.

Ключевыми странами – партнерами форума этого года стали Китай, Испания, Израиль, ОАЭ, Сингапур, Казахстан, Армения, Грузия, Беларусь, Кыргызстан.

В IPQuorum 2019 примут участие представители министерств и профильных ведомств, ведущие мировые экспертные организации, государственные и частные корпорации, крупнейшие российские и зарубежные компании, на практике реализующие инновационные решения в сфере интеллектуальной собственности.

В течение трех дней пройдут обсуждения остро стоящих проблем внутри различных отраслей экономики России, Европы и Азии. Вся проблематика будет рассмотрена международным экспертным сообществом через призму интеллектуальной собственности.

Ведущие зарубежные и российские эксперты представят кейсы и оценят возможности применения многогранного инструментария интеллектуальной собственности для решения актуальных задач в социально-экономической сфере. В ходе обсуждения участникам форума предстоит рассмотреть вопросы законодательной деятельности, технологического развития, обсудить роль человека в процессе социально-экономической трансформации, влияние уровня развития человеческого капитала на качественные изменения жизни общества, преобразование рынков под воздействием мегатрендов; формирование новых объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов и ввод их в рыночный оборот.

В IPQuorum 2019 примут участие более 1500 представителей из 30 стран мира. В этом году форум расширяет масштаб мероприятий: в программе будут задействованы не только Культурный центр «Янтарь-холл» в Светлогорске, но и целый ряд площадок в Калининграде.

Программа форума охватывает основные сферы, которые активно аккумулируют различные объекты интеллектуальной собственности: музыка, кино и анимация, литература, медиа, архитектура, урбанистика и различные виды дизайна, цифровые технологии и игропром, биотехнологии, агроиндустрия, наука и т. д. Ключевая повестка будет рассматриваться в трех плоскостях: «люди и человеческий капитал»; «право и технологии», «деньги, рынки и ценности».

В этом году IPQuorum откроет несколько тематических пространств: для участников и гостей форума одновременно с деловой территорией IPQ будут работать просветительско-прикладная территория IPQLAB, культурно-развлекательная территория IPQCULTFEST, выставочная территория IPQFAIR. Каждая из площадок будет доступна не только участникам форума, но и жителям и гостям Калининграда и Калининградской области.

Соорганизаторы форума: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Правительство Калининградской области, Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.

Стратегические партнеры форума: Правительство Калининградской области, Совет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по интеллектуальной собственности, Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»), Высшая школа экономики (ВШЭ), Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», АНО «Цифровая экономика», Союз композиторов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения и др.

Информационные партнеры: Союз журналистов России, ИА «ТАСС», телеканал «Россия 24», ИА «Интерфакс», журналы Forbes Russia и Discovery, радиостанция Bussines FM, «Российская газета», газета «Культура», интернет-издание о бизнесе, инновациях, маркетинге и технологиях VC.RU, ГТРК «Калининград», «Каскад-ТВ» (Калининград), газета «Балтийский статус» и др.

Партнеры – зарубежные СМИ: Центральное телевидение Китая (ЦТВ), Международное радио Китая, медиасеть «Аль-Джазира», «Польское агентство печати» и др.

Регистрация участников на Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2019 открыта.

Пресс-служба Международного стратегического форума

по интеллектуальной собственности IPQuorum 2019:

E-mail: pressa@ipquorum.ru | Tел. +7 (495) 203-71-62

Об IPQuorum

IPQuorum – международный коммуникационный бренд – создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП) с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum – трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом. Комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Собственные программы и площадки IPQuorum:

IPQuorum.Innovation – на ежегодном международном форуме технологических предпринимателей «Открытые инновации»;

IPQuorum.Culture – на Санкт-Петербургском международном культурном форуме;

IPQuorum.Economy – на Петербургском международном экономическом форуме;

IPQuorum.LegalTech – на международной конференции Skolkovo LegalTech (Россия и СНГ).

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.

Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности. Он ежегодно проводится в особой экономической зоне – Калининградской области.

http://ipquorum.ru