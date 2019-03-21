Росстат обнаружил раскол между богатыми и бедными в России

Чувство тревоги и одиночества у бедных россиян значительно выше, чем у состоятельных граждан нашей страны, пишет РБК со ссылкой на текст нового исследования Росстата. Логично выглядит и то, что малообеспеченные граждане болеют чаще богатых и менее склонны рожать детей из-за потенциального снижения уровня их доходов.



Так, пишет издание, почти половина респондентов (47%) с низкими доходами сообщили, что чувствуют себя одинокими, причем 20% — очень часто. У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство. При этом 64,6% граждан с высокими и 53,5% со средними доходами отметили, что чувство одиночества у них скорее не возникает или не возникает вовсе.



На этом фоне большинство респондентов со средними и низкими доходами тревожит неопределенность будущего — 61,7 и 70,3% соответственно. И больше уверенности в завтрашнем дне имеют россияне, оценившие своих доходы как высокие: 23,4% из них сообщили, что будущее скорее их не тревожит, а 35,3% заявили, что неопределенным свое будущее не считают. Вместе с тем 39,3% граждан с высокими доходами признались, что испытывают тревогу из-за неопределенности будущего.



Большинство россиян с высокими доходами считают, что без сомнений детей стоит ​заводить (45,2%). Среди граждан со средними и низкими доходами таких меньше — 39,3 и 29,6% соответственно. Чем ниже оценка своих доходов, тем сильнее желание повременить с рождением ребенка. Самый высокий процент респондентов, полагающих, что им не стоит заводить детей, среди низкообеспеченных граждан — 22%. Что касается намерений родить ребенка, то при наличии необходимых материальных, жилищных условий завести детей готовы 19,5% респондентов с низким достатком, но подавляющее большинство (66,7%) бедных россиян сообщили, что вообще не собираются иметь детей.



Исследование Росстата также показало, что заболеваемость у граждан с низкими доходами выше, чем у граждан со средними и высокими доходами. По некоторым видам заболеваний статистика отличается в разы. Например, гипертоническая болезнь и/или ишемическая болезнь сердца встречается у бедных россиян в 2,3 раза чаще, чем у россиян с высокими доходами (46,4 против 20,2%), ​артриты и артрозы — в 2,8 раза чаще (22,9 против 8,2%), а сахарный диабет — в 3,3 раза чаще (16 против 4,9%).



Из всех тем, связанных с растущим неравенством доходов в России и в мире, которые в последнее время постоянно муссируются на различных правительственных уровнях и в СМИ, новое – это вновь меняющаяся демографическая политика государства, что не может не вселять тревогу, комментирует исследование эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Россия вновь надумала поправлять демографию за счёт упрощения иммиграции. Иммигранты в большинстве своём никогда не станут стопроцентными гражданами РФ, и, похоже, тут есть какие-то иллюзии или недопонимание.



Проблема нежелания российских женщин заводить детей – особенно второго и третьего ребёнка, связана с растущими рисками бытия и неопределённости, признает эксперт. К сожалению, у нас государство привыкло зачастую решать свои проблемы за счёт простых людей. Сейчас на наших глазах подобные процессы вновь усиливаются. Это и девальвация рубля – следствие пресловутого «свободного плавания», которое не могут себе позволить ни саудиты, ни даже Китай – а только «богатая» Россия, и растущие как грибы после дождя новые налоги и сборы, и снижение объёма страхового покрытия базовых медицинских услуг, и полная неопределённость с пенсиями.



Декреты по беременности и уходу по-прежнему плохо оплачиваются («макарошки»), россиянки боятся потерять базовый доход, поскольку ни о каких компенсациях на нынешнем рынке труда в РФ речи не идёт, продолжает аналитик. Отказ заводить детей имеет двоякое происхождение: с одной стороны, это боязнь оказаться в нищете, с другой – это тихий протест против проводимой правительством социальной политики. Пора прекращать «пинать консервную банку вниз по улице» и представить себе, что за государство мы строим, кто в нём будет жить и его защищать, призывает эксперт.



Показательна ситуация в США или Великобритании, считает Владимир Рожанковский. То, что там происходит в последний год, иначе как затяжным политическим кризисом назвать нельзя. Тем не менее это минимально ощущается в повседневном укладе жизни и entitlements (социальных гарантиях) людей. Самый главный рецепт, с чего начать исправлять ситуацию в России, – с осознанного отказа государства от привычки решать свои проблемы за счёт простых людей. Это постыдно и непатриотично, заключает экономист.



Вообще же выводы, сделанные на основе опроса россиян, Росстатом не имеют сами по себе особенной ценности, поскольку по своей сути сводятся к констатированию очевидных истин, считает генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов. Так, бедные недоедают мяса, чаще болеют, страдают от одиночества, на жизнь смотрят пессимистично, богатые, напротив, хорошо едят, сладко спят, реже переживают по пустякам, а объединяет их желание время-от-времени прикладываться к бутылке и отсутствие желания заводить детей.



Сейчас Росстат активно занимается проблемой бедности. В частности, ведомство производит перерасчет данных о доходах населения аж с 2013 года, то есть с последнего "тучного" года для российской экономики перед началом самого затяжного в современной истории государства кризиса. Перерасчет производится по новой методике и уже дал первые результаты: например, выяснилось, что в 2017 году россияне заработали на 1% больше, чем считалось ранее.



Как напоминает аналитик, майским указом 2018 года президент поставил задачу снизить бедность в два раза за пятилетку (до 2024 года). Сейчас у нас бедных, то есть проживающих за чертой бедности как минимум 19,6 млн человек или 13,3% населения. Реальные располагаемые доходы населения снижаются пятый год сряду, и, очевидно, что сейчас каких-то предпосылок для роста благосостояния нет. Вдвое снизить число бедных можно тремя способами, считает Александр Шустов: повысить доход, снизить прожиточный минимум, поменять само определение бедности.