Курс доллара: рубль поднялся до пиков с августа 2018 года после решения регулятора США

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс рубля поднялся на максимумы с августа 2018 нода после решения Федеральной резервной системы оставить неизменной процентную ставку в США и не повышать ее в этом году.

Курс доллара к закрытию торгов в четверг укрепился на 2 копейки - до 63,83 рубля к закрытию основных торгов после того, как в среду вечером рубль подскочил более чем на 50 копеек после публикации решения ФРС. Курс евро снижается на 35 копеек - до 72,50. При этом на международных площадка курс доллара в четверг корректируется к основным валютам после после вчерашнего обвала.

ФРС в среду сохранил ставку на прежнем уровне и понихил прогноз по темпам роста ВВП страны, а также повысил таргеты по инфляции и безработице. Кроме того, Резерв дал понять, что ставка будет повышена в 2020 году не дважды, а лишь один раз.

Вчерашний день был невероятно успешен для валют развивающихся стран и в особенности для рубля благодаря целому ряду приятных сюрпризов, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Американский регулятор, как и ожидалось, оставил процентную ставку без изменений. На эту новость позитивно отреагировали фондовые индексы страны, а затем покупки переключились и на активы из EM-сегмента. Действия ФРС должны привести к ощутимому ослаблению «американца», так что укрепление рубля более чем на 50 копеек до отметки в 63,7 за доллар было вполне оправдано.



Одновременно с этим на нефтяном рынке произошел резкий взлет цен на марку Brent. Минэнерго США отчиталось о крупнейшем с середины прошлого года снижении запасов сырья: вопреки прогнозам экспертов, хранилища страны опустели сразу на 9,6 млн баррелей, что способствовало росту котировок с 67,65 до 68,36 долларов за баррель.



Дополнительным поводом для оптимизма оказался удачный аукцион Минфина, по итогам которого удалось продать ОФЗ на 73,3 млрд рублей вместо планируемых 45 млрд рублей, продолжает аналитик. Отечественные долговые активы все еще крайне недооценены, так что в случае сохранения интереса инвесторов к рискованным активам, можно ожидать дальнейшего укрепления курса вплоть до отметки в 63,30 рубля за доллар и 72,20 за евро до конца марта, и 63,00 за доллар и 72,00 за евро в ближайшие месяцы, прогнозирует Геннадий Николаев.



ФРС выступает «законодателем мод» на финансовыых рынках, поскольку определяет процентные ставки по долларовым кредитам и ценным бумагам, а значит, во многом и курс доллара, и стоимость денег в мире, склонность к инвестициям и рискам, напоминает, в свою очередь, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Поэтому важные решения ФРС приводят к тектоническим волнам для самых разных активов. Одна из них докатилась и до рубля как валюты сырьевой, рисковой, развивающейся.



Суть решений ФРС 20 марта – в откладывании ужесточения финансовой политики из-за ухудшения перспектив экономики США. Поэтому продлится текущий режим денежного стимулирования. Вместо предполагавшихся двух повышений процентной ставки, теперь ФРС не рассчитывает вообще поднимать её в 2019 г, то есть долларовые кредиты и инвестиции не подорожают. Уменьшатся и масштабы погашения облигаций, находящихся на балансе РС, поэтому в обращении останется больше долларов, что означает давление на курс доллара в мире. Всё это означает, объясняет эксперт, что выгодность вложений в производство, в акции, в сырьё в мире не уменьшится, поскольку пока не дорожает кредитование и не будет из-за этого уменьшаться рентабельность, снижаются риски сокращения производства, дефолтов.



Для рубля это позитив по нескольким направлениям, полагает Марк Гойхман. Во-первых, общее снижение финансовых «страхов» и повышение склонности к рискам поддерживает рисковые активы, в том числе российскую валюту. Во-вторых, поскольку подобные решения ФРС предполагались заранее, и ожидания оправдались, даже с лихвой, это приводило к естественному ослаблению доллара на Форекс. Агрегатный индекс доллара DXY упал на 2% с начала недели. Рубль тоже не остался в стороне от этого движения. В-третьих, ослабление доллара и рисков содействует росту долларовых нефтяных цен.



Помимо данных факторов, для рубля важно и то, что откладывается решение США по новым санкциям, и в данном законопроекте нет запрета на покупку иностранными инвесторами российских гособлигаций. Поэтому на прошлой и текущей неделе Минфин удачно разместил выпуски ОФЗ, привлекая на рынок рубли. Кроме того, в разгаре налоговый период, когда экспортёры продают валютную выручку для уплаты налогов.



Таким образом, делает вывод Марк Гойхман, «праздник жизни» для рубля вполне закономерен. Однако надо отметить, что данный позитив во многом уже учтён рынком. Вряд ли рубль укрепится больше, чем до 63 – 63,5 руб./долл. до конца марта, прогнозируют в ЦАФТ. Возможна и коррекция в район 65 -65,5 руб., особенно после окончания налогового периода 27 марта. Важную роль может сыграть и риторика ЦБ России на заседании 22 марта. Поэтому актуальный диапазон до конца месяца – 63 – 65,5 руб. за доллар.





