Сайт «Час Земли» обещает показать «небывалую страницу в Сети»

Как сообщает российский Всемирный фонд дикой природы, сайт «Час Земли» (60.wwf.ru) покажет страницу «которой еще никогда не было в интернете» в рамках традиционного «Часа Земли».

В Фонде рассказал, что страницу смогут увидеть пользователи интернета, которые включатся в акцию и на час откажутся от света.

«Страница, которой еще никогда не было в интернете" показывается пользователям, прошедшим опрос, при отключении интернета на их устройствах», - подчеркнули в фонде.

В организации призвали проявить неравнодушие к природе и провести это время, которое высвобождается от мессенджеров, соцсетей и звонков, с пользой для себя и природы.

«По мнению ученых, отгородившись от информационного шума, мы становимся более расслабленными и умиротворенными, чувствуем себя более счастливыми и можем делать больше добрых дел», - добавила в организации.

Сообщается, что ежегодно в Москве в ходе акции «Час Земли» в темноту погружаются более 2 тысяч объектов.

Напомним, «Час Земли» международная акция, в ходе которой Фонд призывает отказаться от использования электричества на один час.