Китайский рынок СПГ: ловим волну

Первое, что бросается в глаза — контраст между территорией Чаншинского (провинция Хунань, Китай) мини-СПГ завода, и окружающим пейзажем. Посреди китайской глубинки (завод расположен часах в трех езды от города Чанша) стоит высокотехнологическое производство. Белые хранилища для сжиженного газа, терминалы для заправки автоцистерн, и здание, где и расположены сами сжижающие газ установки. Завод очень небольшой, а сам процесс сжижения газа полностью автоматизирован — рабочая смена состоит всего из трех человек.

Подобные заводы в Китае растут как грибы после дождя — сейчас их число перевалило за 200 и будет расти дальше.

Китайский рынок СПГ развивается бурными темпами, страна — второй импортер сжиженного природного газа (СПГ) в мире. За минувший год он увеличил импорт на 41%, достигнув показателя 73 млрд куб м. И его потребности продолжают расти. В частности, как следует из отчета таможенного управления Китая, импорт сжиженного природного газа увеличился в январе 2019 года на 27,8% по отношению к январю 2018 года, до 6,58 млн тонн. Сказывается необходимость обогрева жилых домов в зимнее время.

Росту потребности Поднебесной в СПГ способствует политика китайского руководства по переходу с угля на газ в рамках улучшения экологической обстановки в стране. Свою лепту вносит и отсутствие в стране крупных месторождений газа, в результате его китайцы активно используют сланцевый газ, синтетический метан, угольный метан в качестве сырья для СПГ. Плюс страна активно переводит автомобильный транспорт и речные суда на газ.

Факт, что Китаю нужно много газа, давно на слуху; обычно его связывают со строительством газопровода «Сила Сибири», который «Газпром» уже практически построил (с 1 декабря 2019 г газ уже пойдет по трубе в Китай). Однако, несмотря на то, что трубопроводный газ заметно дешевле, чем сжиженный, у него есть ряд ограничений. Главное ограничение: трубу осмысленно тянуть при стабильном и большом спросе, а китайский газовый рынок весьма волатилен. Ранее КНР и РФ рассматривали возможные поставки в «Поднебесную» СПГ с заводов «Сахалин-СПГ» и «Ямал-2». Пока переговоры находятся на стадии определения цены. Но и сжиженный газ в танкерах тоже не всегда удобен. Зачастую даже обычные СПГ заводы, которые существуют на территории Китая и пользуются месторождениями природного газа внутри страны, не могут покрыть локальные потребности в провинциях — просто потому что продавать малые объемы им не выгодно.

На помощь приходят малотоннажные СПГ заводы. Китайское государство даже поощряет малый и средний бизнес на их постройку. Для заводов мощностью до 80 тыс. т в год оборудование полностью производится в Китае, для более мощных приходится импортировать.

Однако у таких малых заводов время от времени возникают серьезные проблемы, так как скачки электроэнергии и давления газа в трубе, поставляющей газ на такой завод, усложняют и удорожают процесс сжижения. Эти сложности стали отличным подспорьем для российского производителя оборудования для хранения, транспортировки и производства технических газов «Криогенмаша» (входит в Группу ОМЗ), который поставляет в Китай блоки для сжижения с 2006 года. К настоящему моменту в Китае уже построено 20 установок «Криогенмаша» (примерно 5% от всего рынка страны).

Один из последних запущенных блоков (начал работать в 2018 г) сжижает газ в провинции Хунань (мини СПГ завод расположен в пригороде административного центра провинции, городе Чанша). Генеральный директор «Криогенмаш» Мария Соколова говорит, что особенностью их установки сжижения является высокий КПД: «Цикл высокого давления хорошо известен в мире, но обычно сжижается примерно треть от поступившего из компрессора газа, а все остальное должно быть отдано дальше в газопроводную сеть. Особенность блоков, которые мы поставили сюда, заключается в том, что происходит почти 100%-е ожижение за исключением незначительной части низкокипящих компонентов, которые выводятся из системы».

Второй особенностью блока «Криогенмаша» является его «дискретность»: если традиционные установки сжижения требуют время для «выхода на режим» и крайне негативно реагируют на скачки электроэнергии или давления газа в системе, то здесь через двадцать минут получается уже готовый СПГ. По словам Марии Соколовой, это одно из конкурентных преимуществ российских блоков, и это ноу-хау «Криогенмаша».

Как объяснили представители СПГ-завода, сильная сезонность цен на СПГ в провинции делают подобную «дискретность» установки особенно ценной. Так, в марте завод не работал, так как цена на СПГ снизилась в связи с окончанием зимы. Как только станет выгодно, они в любой момент запустят установку. Производительность завода —1,5 тонны СПГ в час и 36 тонн в сутки. Также на заводе имеется два стокубовых газовых хранилища. Владельцы завода отмечают, что конкуренции с импортным СПГ практически нет, так как «крупняку» нет смысла везти газ далеко от береговых терминалов. Фактически завод обеспечивает потребителей в радиусе 40-100 км. Автоцистерны развозят сжиженный газ по котельным(для отопления) и прочим потребителям.

Гуаньчжоу-Гонконг-Москва