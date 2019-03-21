Стало известно, где в России самая короткая рабочая неделя

Российским регионом с самой короткой рабочей неделей стала Республика Алтай, сообщает Росстат данные своего исследования. Рабочее время учитывалось без отгулов и больничных.

Ведомство сообщает, что в третьем квартале 2018 года продолжительность рабочей недели жителей Алтая составляла 32,9 часа. Также в тройку лидеров по сокращенной рабочей недели вошли Карелия (33,4 часа) и Республика Коми (34,1 часа).

Больше других работают жители Севастополя, чья рабочая неделя длиться в среднем 39 часов, а также Владимирской и Ростовской областей. Граждане этих регионов трудятся в среднем по 38,7 часа в неделю.

Если брать среднюю продолжительность рабочей недели в России, то она составляет 37,1 часа. Росстат уточняет, что мужчины работают больше - в среднем 38,7 часа в неделю, а женщины трудятся всего 35,4 часов.