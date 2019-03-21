Тереза Мэй назвала виновных в переносе сроков Brexit

В переносе сроков выхода Великобритании из ЕС виноват парламент, заявила в публичном телеобращении премьер-министр страны Тереза Мэй. Она сообщила, что отсрочка на три месяца, до 30 июня текущего года, вызвана тем, что британский парламент, дважды подавляющим большинством голосов отклонял проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

В этом политик сообщила, что не будет тянуть с Brexit далее чем 30 июня 2019 года, и призвала парламент поддержать ее решение теперь.

«Я очень надеюсь, что парламентарии надут способ поддержать сделку, которую я согласовала с ЕС», - сообщила Мэй, ее цитирует Reuters. Британский премьер добавила, что стране уже давно пора принять четкое решение.

Напомним изначально, выход Британии из ЕС был намечен на 29 марта 2019 года, однако, из-за отсутствия четкой договоренности между Брюсселем и Лондоном, выход откладывается. ЕК выступает категорически против переноса Brexit из-за выборов в Европарламент, которые пройдут в конце мая этого года. При этом глава ЕС Дональд Туск заявил, что готов рассмотреть перенос выхода Британии из ЕС, но на небольшой срок.