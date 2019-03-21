В России могут значительно увеличить выплаты по ОСАГО

Кабмин РФ предложил увеличить максимальные выплаты по ОСАГО в четыре раз – с 500 тыс. руб. до 2 млн руб. Речь идёт о возмещении ущерба после автомобильной аварии со смертельным исходом, пишет «Парламентская газета».

Согласно поправкам в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности», которые уже сегодня должен рассмотреть президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, водителям могут разрешить устанавливать в своих авто специальные телематические устройства, позволяющие страховым компаниям фиксировать манеру езды и затем привязывать её к стоимости полиса.

Напомним, в настоящее время компенсация в 2 млн руб. устанавливается лишь при гибели пассажира в общественном транспорте и на обычные машины не распространяется. В случае принятия поправок в закон изменения вступят в силу уже с 1 января 2020 года.