Вице-президентом INFINITI Motor Company назначен Майк Коллеран

Прежде Коллеран исполнял обязанности вице-президента Nissan по северо-восточным регионам и отвечал за региональные продажи, маркетинг, развитие дилерской сети, финансовый контроль, а также уровень удовлетворенности дилеров и клиентов. Еще раньше Коллеран занимал пост регионального вице-президента Nissan Canada, курируя дилерскую сеть Nissan на территории Канады.
Майк Коллеран присоединился к команде Nissan в 2011-м, до этого исполняя обязанности президента и управляющего директора SAAB Cars North America. В его послужном списке также несколько важных постов в системе General Motors.
Коллеран восемь лет отслужил в морской пехоте США, уйдя в запас в чине капитана. Также он является бакалавром Калифорнийского Лютеранского университета и обладателем ученой степени делового администрирования от университета Мэримонт.