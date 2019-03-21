Вице-президентом INFINITI Motor Company назначен Майк Коллеран

INFINITI Motor Company объявляет о назначении Майка Коллерана на пост глобального вице-президента по маркетингу и продажам. Назначение вступает в силу 1 апреля 2019 года. На своем новом посту в штаб-квартире компании в Гонконге Майк Коллеран будет отвечать за все маркетинговые операции, а также продажи INFINITI во всем мире, и будет подотчетен Кристиану Менье, управляющему и глобальному вице-президенту INFINITI.