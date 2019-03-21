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Вице-президентом INFINITI Motor Company назначен Майк Коллеран

Москва, 21.03.2019
INFINITI Motor Company объявляет о назначении Майка Коллерана на пост глобального вице-президента по маркетингу и продажам. Назначение вступает в силу 1 апреля 2019 года. На своем новом посту в штаб-квартире компании в Гонконге Майк Коллеран будет отвечать за все маркетинговые операции, а также продажи INFINITI во всем мире, и будет подотчетен Кристиану Менье, управляющему и глобальному вице-президенту INFINITI.
#Авто
  • Вице-президентом INFINITI Motor Company назначен Майк Коллеран

Вице-президент INFINITI Motor Company Майк Коллеран

из архива пресс-службы

Прежде Коллеран исполнял обязанности вице-президента Nissan по северо-восточным регионам и отвечал за региональные продажи, маркетинг, развитие дилерской сети, финансовый контроль, а также уровень удовлетворенности дилеров и клиентов. Еще раньше Коллеран занимал пост регионального вице-президента Nissan Canada, курируя дилерскую сеть Nissan на территории Канады.

Майк Коллеран присоединился к команде Nissan в 2011-м, до этого исполняя обязанности президента и управляющего директора SAAB Cars North America. В его послужном списке также несколько важных постов в системе General Motors.

Коллеран восемь лет отслужил в морской пехоте США, уйдя в запас в чине капитана. Также он является бакалавром Калифорнийского Лютеранского университета и обладателем ученой степени делового администрирования от университета Мэримонт.

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