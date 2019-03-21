Зеленский рассказал, ради кого мог отказаться от участия в выборах президента

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что готов был отказаться от участия в выборах, если бы его соперником оказался лидер группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук, сообшает Рамблер/Новости.

В ходе встречи с представителями бизнес-ассоциаций Зеленский заявил, что готов был поддержать Вакарчука, если бы тот выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины.

Зеленский признался, что и он, и Вакарчук не являются политиками, но готовы стать кем угодно, лишь бы изменить жизнь в стране к лучшему.

Святослав Вакарчук в 2017 году анонсировал свое участие в президентских выборах. Согласно опросам, тогда за музыканта готовы были проголосовать 12,3% потенциальных избирателей. Святослав Вакарчук в 2007-2008 годах был депутатом Верховной рады, в 2013 году активно поддерживал «Евромайдан», а затем, по его словам, разочаровался в действующей власти.

Ранее сообщалось, что согласно результатам опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко, фаворит первого тура президентских выборов на Украине шоумен Владимир Зеленский выигрывает второй тур голосования, кто бы из кандидатов ни стал его соперником, сообщает Интерфакс-Украина.

В случае выхода во второй тур Зеленского и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко шоумен набирает 36,9% голосов, а депутат Рады – 21,4%. В паре с нынешним президентом Украины Петром Порошенко Зеленский набирает 41,1%, тогда как глава государства – 18,2%. Если во втором туре окажутся Тимошенко и Порошенко, лидер "Батькивщины" наберет 28,5% голосов, действующий президент – 18,2%.