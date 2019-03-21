Золотая лихорадка: Центробанк в феврале закупил более 30 тонн золота

ЦБ РФ в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (примерно 31 тонны) золота. Таким образом, согласно материалам Банка России, которые размещены на сайте регулятора, объём запасов монетарного золота к 1 марта достиг 2,15 тыс. тонн.

Напомним, по данным на 1 февраля этот показатель составлял (2,12 тыс. тонн). Тем самым, только за последний месяц Центробанк увеличил объём запасов драгоценного метала на 1,5%. При этом в материалах Банка России отмечается, что стоимость золота в резервах выросла до 91,642 млрд долл. (на 2,4%), что составляет примерно 19% совокупного объёма резервов нашей страны.

Всего же за первые два месяца этого года регулятор закупил уже 37 тонн золота. За тот же промежуток времени объём его запасов в составе международных резервов страны увеличился почти на 2%. При этом отмечается, что ЦБ РФ активно скупает золото начиная с 2014 года. По мнению экспертов, регулятор осознано формирует золотую «подушку безопасности», чтобы защититься от санкционных рисков.