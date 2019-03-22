Адмирал рассказал, чем пугает российская «Булава» противника

Возможности баллистической ракеты «Булава» делают ее неуязвимой для систем ПРО противника, рассказал телеканалу «Звезда» замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев.

Военный уточнил, что ракета способна менять траектории в зависимости от ситуации, также «Булава» может использовать ложные цели, что позволяет сократить время на реакцию противника на боевые блоки и на саму ракету. Также адмирал рассказал, что ракете нужно гораздо меньше времени, чтобы долететь до цели, что заметно усложняет задачи противника. «Подлетное время этой ракеты ниже.

Эффективность применения такого оружия, эффективность подводной лодки повышена», - рассказал на телеканале Бурцев.

Накануне, 19 марта, прошли учения при участии крейсера «Юрий Долгорукий», оснащенного ракетами «Булава». Минобороны России опубликовало кадры этого масштабного учебного удара, который вошел в книгу рекордов ВС России, четырьмя такими ракетами по полигону Кура на Камчатке.

Напомним, ракета «Булава», является российской разработкой и представляет твердотопливную баллистическую ракету комплекса Д-30. Оружием оснащают атомные подводнех крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей».