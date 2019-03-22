Диетологи рассказали, как без труда избавиться от тяги к сладкому и соленому

Американский диетолог Лонг Гиллеспи дала рекомендации, помогающие избавиться от чрезмерного потребления соли и сахара. Ее высказывание приводит телеканале CNN.

Так Гиллеспи утверждает, что любовь людей к сладкой, соленой и очень жирной пищи является лишь привычкой, которая на протяжении долгих лет эволюции глубже пустила свои корни. В древности перечисленные продукты являлись способом выживания, однако, сегодня им существует масса более здоровых альтернатив.

Эксперт перечислила несколько тактик, помогающих отказаться от вредной пищи. Первая из них – это избегать потребление продуктов со скрытым содержание сахара, а именно соусов, мясных полуфабрикатов, обезжиренных продуктов, быстрых каш, а также продуктов для диабетиков, йогуртов с наполнителем, холодного чая, орехового молока и даже бутилированной воды со вкусом. Диетолог утверждает, что стоит только отказаться от перечисленных продуктов, как тяга к сладкому постепенно исчезнет.

Вторая хитрость, которой делиться Гиллеспи, - это покупать товар в маленьких упаковках, особенно, когда речь идет о соленьях и сладостях. Маленькая упаковка выступает в роли своеобразного ограничителя, подчеркивает эксперт.

И, наконец, третий секрет – переход на альтернативное питание, который поможет снизить тягу к привычным вредным закускам. В качестве заменителей привычной пищи подойдут ягоды, сухофрукты и просто фрукты в любом виде.