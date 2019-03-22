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Народные ОФЗ сделают более доступными

Москва, 22.03.2019
#Финансовые инструменты
  • Народные ОФЗ сделают более доступными

Дмитрий Серебряков/ТАСС

Министерство финансов РФ опубликовало сообщение, в котором говорится об изменении формата выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для физических лиц. Размещение новых бумаг ОФЗ-н начнется во втором квартале 2019 года. Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 до 10 тысяч рублей. Кроме того, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов.    

Планируется, что ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов, среди которых будут Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк. В дальнейшем покупка данных облигаций будет возможна и через отделения Почта Банка. Кроме того, в отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин).   

По мнению Минфина, указанные нововведения существенно повысят привлекательность ОФЗ-н для граждан, что будет способствовать увеличению объемов размещения данного инструмента. До начала размещения ОФЗ-н модифицированного формата ОФЗ-н «старого» формата гражданам предлагаться не будут. Предъявление ОФЗ-н к выкупу, как и ранее, будет доступно владельцам через банки-агенты.   

Данная инициатива наверняка будет способствовать бОльшему вовлечению простых граждан в процесс инвестирования в ОФЗ, уверен начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. По сути, объясняет он, отмена комиссии теперь делает этот актив конкурентным по сравнению с другими инвестиционными инструментами. Сейчас по мере снижения порога входа и расширения сети число желающих приобрести госбумаги должно вырасти, особенно, если это будет поддержано рекламной компанией, направленной на повышение финансовой грамотности населения. 

С другой стороны, продолжает Василий Карпунин, инициатива по увеличению вовлеченности населения в инвестирование в рынок ценных бумаг несет в себе ряд позитивных долгосрочных моментов, в том числе просветительских. В частности, многие инвесторы, познакомившись с рынком государственных облигаций и почувствовав простоту процедуры инвестирования, в будущем могут расширять представляющую для них интерес линейку активов и, например, начать инвестировать уже в корпоративные долговые бумаги на Московской бирже или рынок акций. В любом случае рост числа инвесторов среди домохозяйств является очень позитивным моментом для всей отрасли, так как это потенциально «длинные» деньги, в которых нуждается экономика.  

Нововведение для населения по ОФЗ – безусловно, верный шаг для популяризации этого инструмента, соглашается руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Сейчас ОФЗ гражданам можно приобрести только в 2х банках – Сбербанке и ВТБ, и то, что расширяется список банков, у которых можно приобрести долговые бумаги – тоже позитив. Финансовая грамотность населения очень низка, и чтобы ОФЗ шли в массы лучше доработать презентацию условий. Например, не всем понятно, что такое накопленный купонный доход и сумма резерва в разделе «расходы», выплаты «купонов» - тоже не понятно для человека, который к выплатам предпочитает деньги.   

Также, добавляет аналитик,  может пугать то, что проценты по выплатам каждый год разные и при досрочном закрытии вовсе могут "потеряться". То ли дело вклад – положил, и каждый год процент один и тот же, без всяких «заморочек», подписал договор – и забыл. Даже можно найти условия, где проценты не теряются при досрочном закрытии вклада. Если у Сбербанка еще как-то можно разобраться с условиями инвестирования в ОФЗ, там есть калькулятор доходности, то у ВТБ ничего подобного нет. Есть большой текст, который надо прочитать, вникнуть в определения, это слишком сложно для обычного человека, не связанным с финансовыми рынками, просто желая инвестировать. Если полностью упростить все, и показать людям калькулятор, где указана сумма инвестиций и сумма к выплатам, было бы гораздо проще.  

Да, говорит Катя Френкель, проценты по ОФЗ выше, и это самое главное преимущество. Сейчас Сбербанк на небольшие суммы предлагает проценты не выше 6%. А у ВТБ вообще есть условия, при которых можно получить такие же проценты, как и у ОФЗ с небольшой суммой инвестиций. И если стоит задача повысить спрос на долговые бумаги, лучше показывать выгоду в сравнении на цифрах, а не просто на словах «выгоднее, чем вклад». Например, если в том же калькуляторе расчета доходности ОФЗ был показан результат к выплатам данных бумаг и сравнение с инвестициями такой же суммы, но во вклады – интересующиеся инвесторы увидели бы разницу, и уже с большей долей вероятности сделали выбор в пользу ОФЗ. 

 

 

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