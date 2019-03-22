Достичь успеха в мужском бизнесе можно. Но не сразу…

Юлия Зубарик, основатель градостроительного бюро MASTER`S PLAN

Начинать что-то новое всегда трудно. Я решилась открыть свое бюро в 2011 году, и только сейчас могу оценить, каково это – начинать свое дело в почти абсолютно мужских отраслях – архитектуре и градостроительстве. Впрочем, гендерная составляющая бизнеса – только часть сложностей.

Борьба за репутацию

Начну с того, что было проще всего: завоевать доверие и репутацию у заказчиков. Оказалось, что не имеет никакого значения, кто занимается проектом, мужчина или женщина, важен результат. А за результат я ручалась головой, и не было случая, чтобы я и моя компания подвели заказчика. Поэтому они – по сути, главные люди любого бизнес-процесса – практически мгновенно стали мне доверять.

Чуть сложнее было с партнерами-архитекторами и чиновниками. Пожалуй, особенно с чиновниками. Нет, они не строили каких-то козней и не чинили препятствий, но относились, скажем так, снисходительно. Да, потребовалось время, чтобы и они стали воспринимать меня всерьез, и я рада, что это время все-таки наступило.

Кстати, любопытный момент – до того, как открыть свой бизнес, я работала в государственном Институте Генплана обычным специалистом, и никаких проблем ни при взаимодействии с заказчиками, ни при коммуникации с профессиональным сообществом у меня не возникало. И я только сейчас понимаю, почему – я не посягала на «мужскую» территорию зарабатывания денег. Оказывается, это может вызвать неоднозначную реакцию в мужской среде. Тем не менее никаких откровенных «монстров», мечтавших разрушить мою карьеру только из-за того, что я женщина, мне никогда не встречалось.

Спустя шесть лет после основания бюро мне, конечно, намного легче: многие архитекторы уже хорошо знают, как мы работаем, знают, что нам можно безоговорочно доверять, и сами предлагают совместные проекты. Они готовы к профессиональному общению, следят за моими публичными выступлениями, открыто говорят – «по этому проекту хочу работать с Зубарик». Я рада, понимаю, что мы заслужили это сложным и честным трудом.

Женщины – «люди мира»

Конечно, у женщины в крупном бизнесе будет всегда немного другой стиль, чем у мужчины – именно в том, что касается ведения дел. Я, например, всегда стремлюсь всех помирить, сгладить конфликт, даже если понимаю, что за какое-то компромиссное решение придется заплатить именно мне. Мирю всех – инвестора и городские власти или коммунальную службу и архитектора. Всегда стараюсь слышать людей, понимать, почему они настаивают на том или ином решении. А потом, поняв цели, выполнять свою работу именно так, как они ожидают. В целом с тех пор, как я занялась своим бизнесом, я пришла к неожиданному выводу: женщины-предприниматели ведут дела куда менее агрессивно, чем мужчины. Как ни странно, но в женском бизнесе вы не встретите столько подлости, интриг и каких-то подковерных игр, как в мужском.

И если женщина, особенно молодая, думает о том, чтобы открыть свое дело, – я бы посоветовала прежде всего найти союзников в той же отрасли. Пусть вас поддерживают хотя бы два-три человека, неважно как – словом, делом, ценным советом. Мне повезло – на старте я училась у больших профессионалов, до сих пор им очень благодарна. Совсем одной будет очень сложно. А потом надо с умом собирать свою команду. Тут тоже сразу не всё получится – когда я только начинала собирать специалистов в бюро, у меня было много промахов, я искала людей через сайты по трудоустройству, но не понимала, кто конкретно мне нужен, с какими знаниями и компетенциями. Только с опытом стало ясно, какие в нашей компании должны быть требования к сотрудникам. Я думаю, такая же ситуация и в других отраслях – многие нюансы проявляются лишь со временем.

Можно быть леди, а можно быть… собой

Стиль поведения во время переговоров всегда зависит от того, с кем именно ты общаешься. Да, разумеется, в большинстве случаев довольно логично продолжать оставаться все-таки девушкой – иногда это помогает переломить решение в твою пользу, особенно если собеседник думает, что «девчонку» можно будет легко «продавить». В такой ситуации ты, во-первых, получаешь более конкретную обратную связь (ведь собеседник в такой ситуации легко теряет бдительность), а, во-вторых, имеешь больше возможностей для маневра.

Но иногда бывают переговоры, когда лучше оставаться самой собой, это проще и продуктивнее. Как правило, с теми, кто знает меня давно и доверяет, мне не нужно играть. Впрочем, мне кажется, что я не очень-то умею играть или врать, у меня все на лице написано.

Учитесь у мам

В архитектуре и градостроительстве не так много примеров чисто женского бизнеса. Пожалуй, одна из самых известных и успешных личностей – Заха Хадид, уникальная женщина, единственная, насколько я помню, которая была удостоена Притцкеровской премии: она вручается за достижения в области архитектуры. Но у меня есть перед глазами собственный пример успешной женщины-предпринимателя – это моя мама. В советские годы она получила профессию технолога, занималась химическими волокнами, а после перестройки, когда открылись возможности для создания своего бизнеса, основала компанию по поставкам синтетических волокон в страны бывшего Советского Союза. Это было для меня самое интересное время – я к ней приходила в офис, смотрела, как она общается с людьми, как внимательно к ним относится, как ответственно работает с заказчиками. Сейчас мама уже на пенсии, но я рада, что многому научилась именно у нее. Те, кто знаком и с мамой, и со мной, говорят, что я на нее похожа и привычками, и манерой говорить. Мне кажется, это ее опыт очень помогает мне в развитии уже моего бизнеса.