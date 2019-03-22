Вход/Регистрация Подписка

Эксперты ВОЗ дали рекомендации по дневной норме воды для человека

Москва, 22.03.2019

Накануне Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, как лучше распределить количество выпитой за день воды.

По их мнению, пить воду лучше по мере появления жажды в течение всего дня. Однако и единовременное употребление дневной нормы жидкости, которая составляет не менее 1,5 литра, не критично для человека, передаёт РИА Новости.

Также поясняется, что при употребление слишком большого количества жидкости могут появиться признаки так называемого «отравления водой». Но они, как подчёркивают эксперты ВОЗ, крайне редки. Для этого надо единовременно выпить четыре и более литров воды. Но даже в таком случае негативные последствия могут наступить если в этот момент в организме человека наблюдается очень низкий уровень содержания соли.

Кроме того, эксперты организации напомнили, что суточная норма воды для каждого человека индивидуальна. Единой нормы для всех не определено и быть не может, так как организм каждого человека уникален и потребность у него в определенном количестве воды может быть разной. Она зависит, прежде всего, от образа жизни человека, его питания, режима работы, климата, состояния здоровья и многих других факторов.

Усредненная суточная норма употребления воды 1,5-3 литра. При этом почти половину этой нормы человек получает из жидких составляющих его рациона питания (чай, суп, компот, борщ и прочее). Остальное он должен «добрать» обычной водой.

Наша справка

Всемирный день водных ресурсов отмечается ежегодно 22 марта. Объявлен Генассамблеей ООН в 1993 году. В этот день проводятся различные мероприятия, посвящённые сохранению водных ресурсов. Это выставки, экскурсии, лекции, конференции, направленные на рациональное использование пресной воды.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Струйный принтер возвращается в офис

    Разбираемся, почему цветная бизнес-печать сегодня доступнее, чем когда-либо

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
      Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
    2. Курс доллара ждет важное событие
      Курс доллара ждет важное событие
    3. Курс доллара рухнул к рублю на новостях из США
      Большой сюрприз: курс доллара рухнул к рублю на новостях из США
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама