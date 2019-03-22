Эксперты ВОЗ дали рекомендации по дневной норме воды для человека

Накануне Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, как лучше распределить количество выпитой за день воды.

По их мнению, пить воду лучше по мере появления жажды в течение всего дня. Однако и единовременное употребление дневной нормы жидкости, которая составляет не менее 1,5 литра, не критично для человека, передаёт РИА Новости.

Также поясняется, что при употребление слишком большого количества жидкости могут появиться признаки так называемого «отравления водой». Но они, как подчёркивают эксперты ВОЗ, крайне редки. Для этого надо единовременно выпить четыре и более литров воды. Но даже в таком случае негативные последствия могут наступить если в этот момент в организме человека наблюдается очень низкий уровень содержания соли.

Кроме того, эксперты организации напомнили, что суточная норма воды для каждого человека индивидуальна. Единой нормы для всех не определено и быть не может, так как организм каждого человека уникален и потребность у него в определенном количестве воды может быть разной. Она зависит, прежде всего, от образа жизни человека, его питания, режима работы, климата, состояния здоровья и многих других факторов.

Усредненная суточная норма употребления воды 1,5-3 литра. При этом почти половину этой нормы человек получает из жидких составляющих его рациона питания (чай, суп, компот, борщ и прочее). Остальное он должен «добрать» обычной водой.

Наша справка

Всемирный день водных ресурсов отмечается ежегодно 22 марта. Объявлен Генассамблеей ООН в 1993 году. В этот день проводятся различные мероприятия, посвящённые сохранению водных ресурсов. Это выставки, экскурсии, лекции, конференции, направленные на рациональное использование пресной воды.