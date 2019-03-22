Как выбрать рюкзак ребенку

Школьникам начальной школы можно покупать рюкзак весом не более 700 граммов, в более старших классах – в пределах одного килограмма. Спинка ранца должна быть плотной и формоустойчивой. Желательно, чтобы передняя часть рюкзака содержала светоотражающие элементы.

Особенности школьного рюкзака

Среди широчайшего выбора моделей рюкзаков и ранцев в Bags Studio, выбирая ребенку подходящую модель, стоит обратить внимание на спинку, она обязана быть ортопедической. Данная деталь способна повторять изгиб позвоночника, совершенно не вредит здоровью, способствует формированию красивой и правильной осанки. Спинка должна быть жесткой с мягкой подкладкой, что обеспечит комфортное ношение. Желательно, чтобы подкладка была и на лямках, иначе они будут впиваться и врезаться в плечи. Что касается подкладки, то в основном используется вентилируемая сетчатая ткань. Некоторые модели имеют пластиковую спинку, а в качестве вентилятора выступают борозды.

Стоит обратить внимание на наличие светоотражающих элементов. Большинство родителей совершенно не осознают их важность, ведь именно они и делают ребенка более заметным на дороге. В соответствии с ГОСТом, все детские рюкзаки обязаны изготавливаться из контрастных и ярких оттенков, а фурнитура и отделочные детали содержать светоотражающие элементы.

Показатели качества:

Все канты и швы очень прочные, хорошо обработанные, а пластиковые элементы не имеют заусениц и сколов.

Ткань ранца прочная, легкая, водонепроницаемая (полиэстер или же нейлон).

Молнии, замки – надежные и удобные, легко открываются и застегиваются, не стягивают ткань.

Чтобы прочность ранца была более высокой, корпус должен иметь укрепленные углы.

Дно рюкзака из пластика, что позволит добиться водонепроницаемости.

Большой внутренний отдел, наличие наружных карманов.

Подобрав рюкзак, соответствующий основным требованиям, не стоит спешить к кассе, так как предстоит очень важный этап – примерка. В процессе примерки следует учесть следующее:

Портфель обязан плотно прилегать к спинке.

Ширина рюкзака обязана соответствовать ширине плеч.

Нижний край должен быть на уровне поясницы.

Верхний край ранца обязан быть на уровне с плечами.

Следует проверить лямки, они должны регулироваться, чтобы добиться наиболее идеальной посадки. Если же портфель шире плеч, сидит не очень удобно, желательно примерить другой вариант.