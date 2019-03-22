Как выбрать рюкзак ребенку

Школьникам начальной школы можно покупать рюкзак весом не более 700 граммов, в более старших классах – в пределах одного килограмма. Спинка ранца должна быть плотной и формоустойчивой. Желательно, чтобы передняя часть рюкзака содержала светоотражающие элементы.
Среди широчайшего выбора моделей рюкзаков и ранцев в Bags Studio, выбирая ребенку подходящую модель, стоит обратить внимание на спинку, она обязана быть ортопедической. Данная деталь способна повторять изгиб позвоночника, совершенно не вредит здоровью, способствует формированию красивой и правильной осанки. Спинка должна быть жесткой с мягкой подкладкой, что обеспечит комфортное ношение. Желательно, чтобы подкладка была и на лямках, иначе они будут впиваться и врезаться в плечи. Что касается подкладки, то в основном используется вентилируемая сетчатая ткань. Некоторые модели имеют пластиковую спинку, а в качестве вентилятора выступают борозды.
Стоит обратить внимание на наличие светоотражающих элементов. Большинство родителей совершенно не осознают их важность, ведь именно они и делают ребенка более заметным на дороге. В соответствии с ГОСТом, все детские рюкзаки обязаны изготавливаться из контрастных и ярких оттенков, а фурнитура и отделочные детали содержать светоотражающие элементы.
Подобрав рюкзак, соответствующий основным требованиям, не стоит спешить к кассе, так как предстоит очень важный этап – примерка. В процессе примерки следует учесть следующее:
Следует проверить лямки, они должны регулироваться, чтобы добиться наиболее идеальной посадки. Если же портфель шире плеч, сидит не очень удобно, желательно примерить другой вариант.