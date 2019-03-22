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Как выбрать рюкзак ребенку

Москва, 22.03.2019
Прежде чем приобрести школьный портфель своему ребенку, родители должны ознакомиться с рекомендациями, которые составил Роспотребнадзор. Для начала стоит учесть вес и габариты ранца, что важно для осанки ребенка.
#PressRelease

Школьникам начальной школы можно покупать рюкзак весом не более 700 граммов, в более старших классах – в пределах одного килограмма. Спинка ранца должна быть плотной и формоустойчивой. Желательно, чтобы передняя часть рюкзака содержала светоотражающие элементы.

Особенности школьного рюкзака

Среди широчайшего выбора моделей рюкзаков и ранцев в Bags Studio, выбирая ребенку подходящую модель, стоит обратить внимание на спинку, она обязана быть ортопедической. Данная деталь способна повторять изгиб позвоночника, совершенно не вредит здоровью, способствует формированию красивой и правильной осанки. Спинка должна быть жесткой с мягкой подкладкой, что обеспечит комфортное ношение. Желательно, чтобы подкладка была и на лямках, иначе они будут впиваться и врезаться в плечи. Что касается подкладки, то в основном используется вентилируемая сетчатая ткань. Некоторые модели имеют пластиковую спинку, а в качестве вентилятора выступают борозды.

Стоит обратить внимание на наличие светоотражающих элементов. Большинство родителей совершенно не осознают их важность, ведь именно они и делают ребенка более заметным на дороге. В соответствии с ГОСТом, все детские рюкзаки обязаны изготавливаться из контрастных и ярких оттенков, а фурнитура и отделочные детали содержать светоотражающие элементы.

Показатели качества:

  • Все канты и швы очень прочные, хорошо обработанные, а пластиковые элементы не имеют заусениц и сколов.
  • Ткань ранца прочная, легкая, водонепроницаемая (полиэстер или же нейлон).
  • Молнии, замки – надежные и удобные, легко открываются и застегиваются, не стягивают ткань.
  • Чтобы прочность ранца была более высокой, корпус должен иметь укрепленные углы.
  • Дно рюкзака из пластика, что позволит добиться водонепроницаемости.
  • Большой внутренний отдел, наличие наружных карманов.

Подобрав рюкзак, соответствующий основным требованиям, не стоит спешить к кассе, так как предстоит очень важный этап – примерка. В процессе примерки следует учесть следующее:

  • Портфель обязан плотно прилегать к спинке.
  • Ширина рюкзака обязана соответствовать ширине плеч.
  • Нижний край должен быть на уровне поясницы.
  • Верхний край ранца обязан быть на уровне с плечами.

Следует проверить лямки, они должны регулироваться, чтобы добиться наиболее идеальной посадки. Если же портфель шире плеч, сидит не очень удобно, желательно примерить другой вариант.

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