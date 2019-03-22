Китай наблюдает за испытаниями российского авиалайнера МС-21

СМИ Китая пестрят материалами о летных испытаниях новейшего среднемагистрального авиалайнера МС-21-90. Так агентство «Синьхуа», сообщает, что главной проблемой для нового российского самолета стали санкции, из-за которых Россия больше не может получать даже в рамках ранее заключенных контрактов композитных материалов для создания особо прочного и относительно легкого крыла из США и Японии.

При этом СМИ Китая единодушны в своих оценках, считая, что США прибегают к мерам недобросовестной конкуренции, в том числе и через давление на независимый бизнес. Агентство сообщает, что столь пристальное внимание китайской стороны к российскому самолету МС-21, вызвано, в том числе, и вопросами конкуренции.

Как известно, Китай создаёт собственный узкофюзеляжный авиалайнер C919, производителем которого является Comac. При этом китайская корпорация не скрывает свои амбиции по вытеснению с мирового рынка американских «Боингов» и европейских «Airbus». Китайский самолет данного вида прошел первое испытание 5 мая 2017 года, а российский – 28 мая 2017 года.

Эксперты в Китае уже успели оценить, российские авиационные силовые установки и отметили, что наша страна преуспела в технологиях этого направления. Напомним, ранее в авиастроительной отрасли России сообщили о планах по созданию собственных композитов для крыла МС-21-300.