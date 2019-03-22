Курс доллара: такого никто не ожидал

Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Курс доллара в пятницу снижается к основным валютам после некоторого восстановления в четверг.

Индекс доллара торгуется на уровне 96,3 пункта. При этом курс доллара снизился к закрытию четверга на 1 копейку после существенного падения в среду - до 63,86 рубля.

Отказ Федрезерва от повышения ставок в этом году стал полной неожиданностью для инвесторов.

Индекс доллара Bloomberg после релиза ФРС в среду упал на 0,5 процента, что стало самым большим снижением с января.

Как отмечает Bloomberg, "большой сюрприз" от ФРС означает катастрофу для долларовых быков. Решение регулятора последовало сразу за тем, как спекулянты подняли ставки на рост курса доллара до рекордного уровня.

Впрочем, отмечают аналитики, для дальнейшего падения курса доллара должны возникнуть и внешние факторы, а именно - признаки более сильного роста в других регионах мира.