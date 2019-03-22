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Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Москва, 22.03.2019

Глава российского МИД заявил, что западные страны приложат все усилия, чтобы не допустить беспристрастного расследования возможных нарушений международного права командованием НАТО при военном вторжении Югославии.

Лавров рассказал также, что Белград проводит собственное расследование в отношении применения натовскими военными запрещенных боеприпасов и по результатам этих расследований будут предприняты определенные шаги.

«По его результатам мы посмотрим, что можно сделать для того, чтобы это преступление не осталось безнаказанным», - рассказал Лавров на телеканале НТВ.

«Нет сомнений в том, что история с Югославией была связана и с желанием продвигать НАТО на Восток, поближе к границам РФ. Последующее развитие событий подтверждает, что так оно и было», - продолжил Лавров.

Он рассказал, что операция НАТО в Югославии проходила с нарушением всех принципов международного гуманитарного права, когда бомбардировкам подвергались гражданские объекты.

Глава российского МИДа  напомнил про удар авиации альянса по пассажирскому поезду и бомбардировку телевизионного центра.

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