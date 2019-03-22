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Microsoft прекратит техническую поддержку Windows 7

Москва, 22.03.2019

Одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники с 14 января 2020 года прекратит техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации, Microsoft взяла на себя обязательство обеспечить поддержку ОС Windows 7 в течение 10 лет с момента её выпуска 22 октября 2009 года.

После завершения этого периода Microsoft прекратит поддержку Windows 7, чтобы сосредоточиться на инвестициях в новые технологии. В связи с этим Microsoft рекомендует своим пользователям до 10 января 2020 года перейти на новую операционную систему Windows. Напомним, согласно открытым источникам, в настоящее время Windows 7 установлена на 40% стационарных персональных компьютеров по всему миру.

Наша справка

Microsoft Corporation – одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники, в том числе для персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов. Microsoft является разработчиком наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы – семейства операционных систем Windows.

Подразделения компании также производят семейство игровых консолей Xbox, а также аксессуары для персональных компьютеров (клавиатуры, мыши). C 2012 года производит собственный планшетный компьютер — Surface. Продукция Microsoft продаётся более чем в 80 странах мира, программы переведены более чем на 45 языков.

Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира корпорации находится в Редмонде, (штат Вашингтон, США). Согласно версии журнала Forbes, по итогам 2018 года Microsoft Corporation заняла второе место в списке 500 лучших работодателей мира.

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