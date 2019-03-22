МКБ запустил программу для студентов

Московский кредитный банк (МКБ) готов предоставить возможность стажировки студентам Финансового университета. Шанс попробовать себя в банковском деле — результат комплексного сотрудничества МКБ и департамента финансовых рынков и банков Финансового университета. В рамках сотрудничества проводятся регулярные встречи, последняя состоялась 19 марта в бизнес-центре «Оазис». Представители банка рассказали студентам о новой программе стажировки IB Universe. Для того чтобы стать участником стажировки IB Universe, банк предъявляет жесткие требования: знание английского языка не ниже уровня Advanced, развитые аналитические навыки, знание предметных областей, лидерские качества и, конечно, способность работать в режиме многозадачности.

Несмотря на жесткий ценз, конкурс среди студентов большой. «В результате отбора летом 2018 года из 150 заявок мы отобрали в команду только шесть студентов. Это очень жесткий отбор», — добавила бизнес-партнер по персоналу Татьяна Бондаренко.

«Программа стартовала весной прошлого года. Она рассчитана на год и нацелена на студентов четвертого-пятого курсов, обучающихся по финансовым, экономическим, математическим, юридическим и техническим специальностям, — рассказала директор по персоналу МКБ Алена Ефремова. — Студенты могут испытать силы в подразделениях инвестиционного бизнеса. Направления разные: торговые операции на рынках капитала, продажи инвестиционных продуктов, инвестиционно-банковские услуги, казначейство, Private Banking, информационные технологии. Причем к каждому стажеру прикрепляется опытный наставник в лице бизнес-партнера по персоналу».

Совместить учебу со стажировкой не так-то легко, поэтому при подаче заявки студенту необходимо помнить, что программа подразумевает включение в настоящий рабочий процесс с плотным графиком. «Всегда есть предубеждение, что стажировка — это тесное общение с принтером и шредером, но в МКБ дела обстоят иначе, — поделилась стажер-аналитик Елена Барбашина, проходящая стажировку в МКБ — в департаменте по работе с состоятельными клиентами. — Стажировка действительно оправдывает потраченные усилия. По итогам программы студенты получают ценный опыт работы в инвестиционном бизнесе и становятся частью коллектива Московского кредитного банка».