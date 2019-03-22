На что обратить внимание при выборе телескопа

Телескоп обладает большей универсальностью, чем зрительная труба. Этому устройству доступен более широкий диапазон кратностей. Самая большая доступная кратность ограничивается фокусным расстоянием, от которого она находится в прямой зависимости.

Для демонстрации детальной и четкой картинки на большой кратности данному устройству требуется объектив большого диаметра, который увеличивает световую силу телескопа и обеспечивает возможность разглядывать расположенные на значительном удалении объекты слабой светимости. Однако надо принимать во внимание тот факт, что чем больше диаметр объектива, тем больше размеры телескопа. По этой причине нужно понимать то, для наблюдения каких именно объектов и в каких условиях будет применяться данный оптический прибор.

Изменение кратности в этом устройстве достигается за счет применения окуляров с различным фокусным расстоянием. Для расчета кратности нужно разделить данный параметр для телескопа на данный параметр для окуляра. При этом важно учитывать, что кратность не может увеличиваться до бесконечности. Сразу после превышения кратностью разрешающей способности телескопа изображение оказывается нечетким и темным.

В число наиболее часто встречающихся ошибок при выборе телескопа входят следующие:

• Чем больше кратность, тем лучше. В действительности все зависит от того, каким образом и в каких условиях будет применяться оптический прибор, а также от диаметра его объектива. Новичкам не следует стремиться к большой кратности.

• Приобретение большого линзового телескопа (рефрактора) или зеркального телескопа (рефлектора) для использования в условиях города. Рефлекторы обладают очень высокой чувствительностью к любым источникам света и к состоянию атмосферы, по этой причине в городских условиях их применение является крайне непрактичным. Рефракторы с большим объективом имеют трубу очень большой длины, по этой причине их применение в городских квартирах невозможно.

• Приобретение дорогих окуляров для дешевых телескопов и наоборот. Использование профессионального окуляра на дешевом устройстве не позволит достичь желаемой цели. А установка недорогого окуляра на дорогом телескопе негативно отразится на качестве изображения.