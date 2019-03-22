Власти намерены провести полную инвентаризацию недвижимости

Как заявил в ходе итогового заседания коллегии Росреестра глава Минэкономразвития Максим Орешкин, правительство считает необходимым провести полную инвентаризацию недвижимости и земли в России. По словам министра, "система за последние 30 лет меняется, большое количество объектов, которые были построены, в том числе в советское время, в реальности не имеют законных владельцев или информация государству неизвестна".



"Нужно двигаться более решительно. Мы должны понимать в отношении каждого объекта, какие у него характеристики, какой у него реальный владелец. Очевидно, нужно двигаться дальше, нужно провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь земли. Использовать для реализации этой задачи нужно как существующие механизмы, такие как комплексные кадастровые работы, и при этом искать новые инновационные подходы, которые будут позволять достигать более быстрых результатов с меньшим использованием ресурсов", - передает ТАСС слова чиновника.



При этом он отметил, что подобная задача большая и не может быть реализована за один год. "Мы находились, очевидно, в момент распада Советского Союза с ограниченной частной собственностью и без цифровых данных, поэтому этот фундамент до сих пор накладывает отпечаток на то, о чем мы знаем и какой информацией мы владеем", - добавил он. Руководитель Росреестра Виктория Абрамченко в свою очередь сообщила о том, что общая кадастровая стоимость учтенного в России недвижимого имущества по итогам 2018 года превысила 672 трлн рублей.



По итогам 2018 года количество кадастровых споров, инициированных налогоплательщиками выросло на 11% после 17% роста в 2017 году, говорит генеральный директор «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. Однако, указывает он, если посмотреть на число поданных заявлений на пересмотр оценки, окажется, что их за 12 месяцев накопилось всего порядка 20 тысяч. Это крайне скромный показатель для такой огромной страны, как Россия. Из приведенной статистики можно было бы сделать вывод о том, что в целом россиян удовлетворяет качество оценки и они в большинстве случаев согласны с ее результатами, если бы не одно "но".



Дело в том, объясняет Евгений Вальтер, что в 60% споров суд принимал решение в пользу налогоплательщиков, то есть в подавляющем большинстве случаев действительно имело место завышение кадастровой стоимости объектов недвижимости. Росреестр в общем-то и не отрицает наличия ошибок, но указывает на то, что в 70% неточная оценка связана с некачественной работой кадастровых инженеров. Возникает вполне логичный вопрос, почему же тогда, при наличии высокой вероятности завышения оценки, налогоплательщики подают в среднем всего 1,6 тыс заявлений в месяц по всей стране? Хотя бы потому, что уровень правовой грамотности населения остается достаточно низким, и в большинстве случаев граждане просто не знают, каким образом защитить свои интересы, а оспаривание кадастровой стоимости в суде требует определенного уровня правовой подготовки как минимум для составления искового заявления.



Из тех немногих налогоплательщиков, которые доходят до суда, большинство - это юрлица, для которых оценка из имущества является принципиальной, поскольку в случае завышения, они теряют значительные суммы, рассказывает эксперт. Для физлиц этот момент менее принципиален, поскольку, даже если была допущена "ошибка", в самом худшем случае это приведет к росту платежей на сотни рублей, что даже в условиях снижения доходов населения для большинства не является большой проблемой, чтобы решить которую нужно что-то делать, получать какие-то выписки, разбираться в каких-то документах и составлять какие-то заявления.



А между тем, отмечает Евгений Вальтер, по итогам прошлого года Росреестр обеспечил за прошлый год рекордный объем поступлений, 38,6 млрд рублей, часть из которых, что вполне вероятно, с учетом приведенной ранее статистики, вполне могла бы остаться на руках у населения, если бы результаты кадастровой оценки были оспорены. Большая инвентаризация и переоценка объектов недвижимости совершенно точно позволит в очередной раз повысить объемы налоговых доходов бюджета в том числе и за счет ошибок, связанных с некачественной работой кадастровых инженеров, приведших к завышению стоимости.



Инициатива Минэка по полной инвентаризации всех объектов недвижимости в стране не выглядит громом среди ясного неба, это заявление в период прогнозируемой экономической нестабильности по причине новых санкций говорит о том, что таким образом государство намеревается искать дополнительные источники поступлений в бюджет, продолжает тему управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский. О такой необходимости тем более уже заявляли налоговые органы, которые видят в такой тотальной инвентаризации недвижимости и земли реальный способ наращивания сборов денежных средств для нужд государства.



Под анонсируемыми властями действиями подразумевается не только переоценка действующих объектов недвижимости и земельных владений, но и инвентаризацию объектов незавершенного строительства, а также участков земли, по каким-либо причинам выбывшим из оборота по установке прямых прав собственности, подчеркивает эксперт. Таким образом, на деле можно получить очень затяжную реформу по пересмотру субъектов и объектов права на недвижимое имущество.



Получится чем-то схожая история со сносом так называемых объектов самостроя в Москве несколько лет назад, когда власти столицы решили изменить законодательство таким образом, что большая часть возведенных в «нулевые» торговые объекты превратились в незаконные. Такого рода инвентаризация позволит поднять документацию и выявить на всех ли законных основаниях действующие владельцы платят налоги на имущество, выявить данные вообще о законности сделок по приобретению тех или иных объектов, а также в очередной раз пересмотреть кадастровую стоимость участков с целью увеличить ее если применялись незаконные схемы.



Также, уверен Илья Жарский, такая инвентаризация позволит внедрить современные технологии учета, поскольку не во всех регионах информация о некоторых объектах недвижимости имеется в электронном виде. Такие меры позволят, по сути, создать единую на всю страну базу данных, что в разы сократит время сотрудников профильных служб. Также это позволит выявить аварийные и уже невостребованные объекты недвижимости, что в последствие приведет к более грамотному использованию высвободившихся земельных участков.



Очевидно, заключает аналитик, что это масштабный проект требующий несколько лет объемной работы, и если инвентаризация будет проведена грамотно с соблюдением законодательства то в общем остатке для законопослушных собственников должна пройти безболезненно, учитывая что не всегда кадастровая стоимость соответствует реальной цене объектов недвижимости. В большинстве случаев собственники смогут даже снизить свои налоговые обязательства, а те, кто все эти годы не платил налогов, начнут их платить.



