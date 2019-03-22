Цены на нефть снижают коррекционно

Цены на нефть начали постепенно снижаться после роста накануне, передает Прайм. Уточняется, что снижение носит коррекционный характер.

Так к 12:14 по московскому времени майские фьючерсы на североморскую смесь Brent подешевели на 0,39% достигнув показателя в $68,23 за баррель. Майские фьючерсы на американский сорт WTI потеряли 0,53% и стали стоить $59,91 за баррель.

«Нефтяные котировки вышли в минус, но теряют менее 0,5%, корректируясь после обновления годовых максимумов», сообщает ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Она подчеркивает, что не стоит особенно расстраиваться, что нефть WTI опустились ниже отметки $60 в долларов, поскольку коррекция к данному моменту помогает предотвратить более масштабную нисходящую коррекцию.

Также специалисты отрасли сообщают, что вчерашний рост на нефть вызван информацией о данных по сокращению запасов топлива в США.

Так запасы сырой нефти в Америке снизились на 10 млн до 439,5 млн баррелей на прошлой неделе.

Ранее, агентство S&P Global Ratings сообщило, что мировые цены на нефть были скорректированы на 2019—2020 годы. Эксперты агентства полагают, что средняя стоимость нефти марки Brent составит в текущем и будущем годах $60 за баррель.