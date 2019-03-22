Трампа заявил, что пора признать Голанские высоты частью Израиля

США давно пора признать, что Голанские высоты принадлежат Израилю, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Спустя 52 года для США пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами», - написал Трамп в своем твиттере.

Он также напомнил, что территория имеет «критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для Израиля и общей региональной стабильности».

В Израиле положительно отреагировали на данное заявление, в частности премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху согласился с предложением Трампа, поблагодарив его также через соцсеть твиттер.

«Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами.Спасибо вам, президент Трамп», - написал Нетаньяху.

Напомним, Голанские высоты являются территорией, на которую одновременно заявляют права Израиль и Сирия, чьей территорией высоты были до 1967 года. Большая часть территории была занята в этот период Израилем в ходе Шестидневной войны. Много лет споры вокруг этого территориального вопроса не утихали, а в декабре 1981 парламентарии Израиля приняли закон, который распространял израильскую юрисдикцию на Голанские высоты. ООН не признал данное решение и неоднократно требовал вернуть сирийцам их законные территории.