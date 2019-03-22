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Пляжи Пaттaйи: какие заслуживают особого внимания

Москва, 22.03.2019
Любой российский турист, отправляющийся на отдых в Таиланд, обязательно старается побывать в Паттайе. Высокая популярность этого курортного города обусловлена его удачным расположением на побережье Сиамского залива и прекрасно развитой инфраструктурой.
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Каждый россиянин, как передает https://site2max.ru, может чувствовать себя в Паттайе как дома: большинство вывесок, банкоматов, меню представлены на русском языке.

Разумеется, здесь есть и свои недостатки, например, в некоторых районах путешественники сталкиваются с кучами мусора, смогом и грязным океаном. Чтобы не испортить себе впечатление от отдыха, лучше предварительно изучить местные пляжи и выбрать гостиницу возле самых уютных мест.

Если разглядеть Паттайю на карте, то можно заметить зонирование данного города на три главные части: юг, центр и север. Между расположенными в этих районах пляжами есть достаточно сильные различия:

  • Южная часть сочетает в себе хорошие пляжи с оживленными ресторанами. Особого внимания здесь заслуживает местная достопримечательность – холм Пратамнак, на котором имеется несколько подходящих для уединенного отдыха маленьких пляжей, окруженных роскошной тропической растительностью.
  • Центр понравится поклонникам ночной клубной жизни. Однако для купаний этот район совершенно не подходит из-за сильной замусоренности и оживленной автотрассы возле пляжа.
  • Север Паттайи справедливо имеет репутацию одного из наиболее подходящих для спокойного отдыха мест в городе. Транспорта в этом районе мало, а пляжи отличаются немноголюдностью и чистотой.

Пляж Вонгамат находится на севере Паттайи. Он не предназначен для шумных развлечений и предлагает отдыхающим насладиться солнцем, океаном и приятной атмосферой.

К северу от Вонгамата находится Пляж Полумесяца, о котором зачастую умалчивается в путеводителях. Однако он идеально подходит для уединенного отдыха на лоне природы. Это самый тихий пляж среди всех имеющихся в Паттайе. Здесь не очень много людей даже в туристический сезон, продолжающийся с декабря по март. Однако надо учитывать, что туристическая инфраструктура рядом с Пляжем Полумесяца развита достаточно слабо.

Крупнейший пляж Паттайи – Джомтьен – тянется непрерывной шестикилометровой полосой. Он расположен на юге Паттайи. Джомтьен является достаточно чистым пляжем, но все же уступает по этому показателю побережью севера Паттайи. В первой половине дня по понедельникам здесь нередко можно увидеть кучи мусора. Кроме того, вдоль пляжа тянется автотрасса, мешающая полноценному отдыху на природе.

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