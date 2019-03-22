Пляжи Пaттaйи: какие заслуживают особого внимания

Каждый россиянин, как передает https://site2max.ru, может чувствовать себя в Паттайе как дома: большинство вывесок, банкоматов, меню представлены на русском языке.

Разумеется, здесь есть и свои недостатки, например, в некоторых районах путешественники сталкиваются с кучами мусора, смогом и грязным океаном. Чтобы не испортить себе впечатление от отдыха, лучше предварительно изучить местные пляжи и выбрать гостиницу возле самых уютных мест.

Если разглядеть Паттайю на карте, то можно заметить зонирование данного города на три главные части: юг, центр и север. Между расположенными в этих районах пляжами есть достаточно сильные различия:

Южная часть сочетает в себе хорошие пляжи с оживленными ресторанами. Особого внимания здесь заслуживает местная достопримечательность – холм Пратамнак, на котором имеется несколько подходящих для уединенного отдыха маленьких пляжей, окруженных роскошной тропической растительностью.

Центр понравится поклонникам ночной клубной жизни. Однако для купаний этот район совершенно не подходит из-за сильной замусоренности и оживленной автотрассы возле пляжа.

Север Паттайи справедливо имеет репутацию одного из наиболее подходящих для спокойного отдыха мест в городе. Транспорта в этом районе мало, а пляжи отличаются немноголюдностью и чистотой.

Пляж Вонгамат находится на севере Паттайи. Он не предназначен для шумных развлечений и предлагает отдыхающим насладиться солнцем, океаном и приятной атмосферой.

К северу от Вонгамата находится Пляж Полумесяца, о котором зачастую умалчивается в путеводителях. Однако он идеально подходит для уединенного отдыха на лоне природы. Это самый тихий пляж среди всех имеющихся в Паттайе. Здесь не очень много людей даже в туристический сезон, продолжающийся с декабря по март. Однако надо учитывать, что туристическая инфраструктура рядом с Пляжем Полумесяца развита достаточно слабо.

Крупнейший пляж Паттайи – Джомтьен – тянется непрерывной шестикилометровой полосой. Он расположен на юге Паттайи. Джомтьен является достаточно чистым пляжем, но все же уступает по этому показателю побережью севера Паттайи. В первой половине дня по понедельникам здесь нередко можно увидеть кучи мусора. Кроме того, вдоль пляжа тянется автотрасса, мешающая полноценному отдыху на природе.