Порошенко заявил, что ВС Украины учат военных НАТО «бить врага»

Президент Украины рассказал в эфире радио «Армия FM», что военные НАТО приезжают на Украину якобы обучаться методам ведения военных действий при ограниченных возможностях.

По его словам, в 2014 году украинская армия «встречала врага голая и босая», «на голом энтузиазме». Но все изменилось за прошедшие пять лет и Украина учит военных НАТО, как «бить врага».

«Военные полностью готовы защитить государство и уже наши партнеры из НАТО приезжают к нашим воинам учиться, как давать отпор агрессии», - сообщил Порошенко.

Он также рассказал, что «воины Украины» способны обучить натовцев побеждать в гибридной войне.

Порошенко заверил, что его страна обладает сегодня «мощным боевым духом и фантастической боеспособностью».

Ранее, президент Украины сообщил, что многие военные прошедшие Афганистан сегодня находятся на передовых рубежах по борьбе с «российским агрессором» в рядах армии Украины. Заявление было сделано в ходе собрания в Киеве, посвященного 30-летию выведения войск из Афганистана.