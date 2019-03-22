Преимущества и достоинства теплых полов

Данная система обладает следующими достоинствами:

непревзойденная степень теплового комфорта;

отсутствие батарей, нуждающихся в дополнительном декорировании для зрительной маскировки;

сравнительно невысокая температура нагревателя;

обширный выбор функций терморегулирования;

для электрической модели – монтаж без использования спецоборудования и возможность ремонта незначительных неполадок;

для водяной модели – продолжительный срок службы (до пятидесяти лет).

К недостаткам теплого пола относятся следующие особенности:

продолжительное пребывание в помещении, где действует такая система, способствует обострению болезней ног, в особенности сосудистых;

коэффициент сопротивления теплопередачи декоративного покрытия должен составлять не более 0,15 кв.м·К/Вт;

для нагрева воздуха в помещении может потребоваться от трех до пяти часов;

необходимость увеличения высоты пола на шесть-десять сантиметров;

необходимость размещения на полу мебели, изготовленной из натуральной древесины, поскольку изделия из МДФ, ДСП или пластмассы при постоянном нагревании будут непрерывно выделять токсичные вещества;

при монтаже водяной модели теплого пола в многоэтажном доме, наряду с решением технических проблем, нужно получить разрешение ответственных служб;

для электрической модели теплого пола необходимо нести расходы на оплату потребляемой электрической энергии.

С учетом перечисленных выше плюсов и минусов в небольших помещениях желательно устанавливать электрический теплый пол, заказать который вы можете в интернет-магазине ЭлектроДруг Одесса, а постоянный обогрев больших помещений лучше осуществлять при помощи водяного теплого пола. В особенности он эффективен как основная отопительная система загородного коттеджа.

Система управления функционированием теплого пола включает в себя термостат и датчики температуры воздуха и пола. Использование термостата без датчика температуры пола нежелательно, так как показания такой системы управления сильно зависят от случайных сквозняков и теплых воздушных потоков, исходящих от других бытовых приборов, которые выделяют тепловую энергию. Исходя из стоимости и сложности, термостат способен поддерживать требуемую температуру в помещении непрерывно или в соответствии с запрограммированным временным циклом.