Вход/Регистрация Подписка

Преимущества и достоинства теплых полов

Москва, 22.03.2019
При использовании обогревательной системы типа теплый пол благодаря одновременному нагреванию воздуха над всей поверхностью пола исключается возникновение конвективных сквозняков.
#PressRelease

Данная система обладает следующими достоинствами:

  • непревзойденная степень теплового комфорта;
  • отсутствие батарей, нуждающихся в дополнительном декорировании для зрительной маскировки;
  • сравнительно невысокая температура нагревателя;
  • обширный выбор функций терморегулирования;
  • для электрической модели – монтаж без использования спецоборудования и возможность ремонта незначительных неполадок;
  • для водяной модели – продолжительный срок службы (до пятидесяти лет).

К недостаткам теплого пола относятся следующие особенности:

  • продолжительное пребывание в помещении, где действует такая система, способствует обострению болезней ног, в особенности сосудистых;
  • коэффициент сопротивления теплопередачи декоративного покрытия должен составлять не более 0,15 кв.м·К/Вт;
  • для нагрева воздуха в помещении может потребоваться от трех до пяти часов;
  • необходимость увеличения высоты пола на шесть-десять сантиметров;
  • необходимость размещения на полу мебели, изготовленной из натуральной древесины, поскольку изделия из МДФ, ДСП или пластмассы при постоянном нагревании будут непрерывно выделять токсичные вещества;
  • при монтаже водяной модели теплого пола в многоэтажном доме, наряду с решением технических проблем, нужно получить разрешение ответственных служб;
  • для электрической модели теплого пола необходимо нести расходы на оплату потребляемой электрической энергии.

С учетом перечисленных выше плюсов и минусов в небольших помещениях желательно устанавливать электрический теплый пол, заказать который вы можете в интернет-магазине ЭлектроДруг Одесса, а постоянный обогрев больших помещений лучше осуществлять при помощи водяного теплого пола. В особенности он эффективен как основная отопительная система загородного коттеджа.

Система управления функционированием теплого пола включает в себя термостат и датчики температуры воздуха и пола. Использование термостата без датчика температуры пола нежелательно, так как показания такой системы управления сильно зависят от случайных сквозняков и теплых воздушных потоков, исходящих от других бытовых приборов, которые выделяют тепловую энергию. Исходя из стоимости и сложности, термостат способен поддерживать требуемую температуру в помещении непрерывно или в соответствии с запрограммированным временным циклом.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Струйный принтер возвращается в офис

    Разбираемся, почему цветная бизнес-печать сегодня доступнее, чем когда-либо

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
      Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
    2. Курс доллара: такого никто не ожидал
      Курс доллара: такого никто не ожидал
    3. Курс доллара ждет важное событие
      Курс доллара ждет важное событие
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама