Пришли за Boeing

Вокруг корпорации Boeing разрастается новый крупный скандал. Предварительное расследование, начатое по решению главы Минтранса США Элейн Лан Чао, выявило факты грубого нарушения процедуры сертификации авиалайнеров Boeing 737 MAX8, которую проводила Федеральная авиационная администрация США (FAA). А проще говоря – халатности. Так, уже установлено, что еще в 2015 году руководство FAA фактически устранилось от своих прямых обязанностей, а целый ряд важнейших тестов на безопасность систем нового отдало на откуп самому производителю. И прежде всего, это касается проверки той самой системы MCAS, которая должна препятствовать сваливанию самолета даже в том случае, если автопилот отключен, а сам лайнер управляется вручную. Известно, что алгоритм проверки этой системы разработали сами инженеры Boeing, причем делали они это от имени FAA.

Как именно проводились все тесты авиалайнеров до сих пор остается загадкой. Но по факту получилось так, что MCAS принимала решение об изменении положения стабилизатора даже том в случае, если информацию о повышенных углах атаки давали некорректно работающие датчики. В случае получения данных о слишком высоких углах атаки (когда нос самолета сильно задран вверх), MCAS, по данным американских СМИ, могла изменять положение стабилизатора и направлять нос самолета вниз в четыре раза сильнее, чем это было указано в первоначальной документации. Именно это и стало в конечном счете одой из причин сразу двух катастроф Boeing 737 MAX8, в которых погибло в общей сложности более 330 человек. Но помимо халатности чиновников FAA вскрылись факты и прямого злоупотребления полномочиями. Так, в частности руководство авиационной администрации требовало от своих инженеров как можно скорее одобрить полученные в результате тестов не очень-то достоверные данные и побыстрее выдать корпорации необходимый сертификат типа на ее новый Boeing 737 MAX8. Это обстоятельство, наряду с другими вскрывшимися фактами, стало причиной уже уголовного расследования, которое начал проводить Минюст США совместно с ФБР. Известно, что одно из региональных отделений ФБР находится как раз в Сиэтле и специальные агенты уже нагрянули на заводы корпорации в Рентоне и Эверетте, расположенные в Большом Сиэтле. И если факты злоупотреблений подтвердятся, а агенты смогут сформировать безупречную доказательную базу, то это вполне может обернуться тюремным заключением для целого ряда чиновников FAA, а возможно и менеджеров корпорации.

В этой ситуации президенту США Дональду Трампу ничего не оставалось делать как уволить исполняющего обязанности главы FAA Дэниела Элуэлла, а на его место назначить топ-менеджера авиакомпании Delta Airlines и бывшего пилота Стивена Диксона. Сам Диксон уже объявил, что намерен провести комплексную проверку всего ведомства, детально изучить все нюансы процесса сертификации новых авиалайнеров и активно сотрудничать со следствием.

Впрочем, авиационные власти ЕС и Канады эти заявления не убедили. Так, представитель Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) Патрик Кью уже заявил, что его ведомство теперь самостоятельно будет проверять на безопасность все новые авиалайнеры США, а не проводить валидацию сертификата FAA автоматически, как это было до сих пор. «Мы детально проверим не только все лайнеры Boeing 737 MAX, но и новое программное обеспечение, над которым работает производитель» -- говорит Кью –«Могу гарантировать, что мы не допустим самолеты к полетам до тех пор, пока не получим предметные и четкие ответы на вопросы о том, что и как сделано со стороны FAA».

А вот сама Boeing реагирует на разрастающийся скандал довольно сдержанно. Ее глава Деннис Мюленбург распространил открытое письмо, в котором заявил, что принимает все меры для обеспечения безопасности полетов авиалайнеров серии 737 MAX. Для этого в частности, Boeing предложила установить в кабинах своих самолетов специальную систему предупреждения о некорректной работе MCAS. До сих пор авиалайнеры серии 737 MAX комплектовались ею исключительно по желанию заказчика. Теперь же это, судя по всему, станет обязательным требованием. Впрочем, даже такие изменения неспособны изменить негативное отношение к Boeing 737 MAX, со стороны ряда авиакомпаний. Многие из них уже приняли решение отказаться от заказанных самолетов этой модели и аннулировать контракты. Первым это сделали индонезийцы. Так, по решению совладельца Lion Air Рушди Кирана, эта авиакомпания отменила все заказы на Boeing 737 MAX на общую сумму в 22 млрд долларов. А вслед за ней на аналогичный шаг отважилась и крупнейшая авиакомпания Индонезии – Garuda. «Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Наши пассажиры утратили доверие у Boeing 737 MAX и не хотят на них летать – плохая реклама напугала путешественников» - заявил президент Garuda И Густи Нгурах Данадипутра. В общей сложности эта авиакомпания собиралась приобрести 49 самолетов Boeing 737 MAX на общую сумму почти 5,4 млрд долларов в ценах каталога. И судя по всему, это только начало. Так, полон решимости отказаться от закупок 200 таких самолетов на 20 млрд долларов Китай. А авиакомпании Норвегии и Индии уже предъявили финансовые претензии Boeing из-за невозможности эксплуатировать ее самолеты. И очевидно, что если они не будут удовлетворены, то авиакомпании расторгнут имеющиеся контракты. В целом же только прямые потери американского авиагиганта от вынужденного простоя самолетов серии Boeing 737 MAX по всему миру уже превысили, по данным Bank of America Merrill Lynch уже 1,4 млрд долларов и продолжат расти с каждым днем. А из-за расторжения уже подписанных контрактов на поставку этих самолетов корпорация может потерять до 100 млрд долларов. И то, если быстро устранит возникшие недоработки в своих системах.