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Прогноз погоды на выходные: Гидрометцентр обещает потепление в Москве

Москва, 22.03.2019

Новый прогноз погоды специалистов Гидрометцентра обещает в предстоящие выходные жителям и гостям московского региона повышение температурного фона. Так, в ночь на субботу, 23 марта столбики термометров не опустятся ниже нуля градусов. Днём в субботу будет плюс 4-6. Однако сильный северо-западный ветер, а также осадки в виде мокрого снега создадут ощущение морозной погоды.

В ночь на воскресенье, 24 марта над Москвой произойдёт столкновение теплого фронта с холодными воздушными массами. Впрочем, на показатели температуры существенного влияния это не окажет. В ночное время суток ожидается плюс 2-3, днём – плюс 3-5, снег с дождём и вновь пронизывающий ветер. Как напомнили в Гидрометцентре, несмотря на ощущение холода, это в среднем на 2 градуса выше климатической нормы для начала последней декады первого весеннего месяца.

Аналогичная погода сохранится в Москве и в начале следующей недели. На неё, по-прежнему будет оказывать влияние циклон из Скандинавии, который давно уже чувствует себя в столичном регионе, как дома.

В народном месяцеслове 24 марта получило название Антип-зубник. Православная церковь в этот день почитает священномученика Антипы. На Руси считалось, что в этот период заря утренняя кукушкой голос подает. Поэтому с этой птицей-вестником связаны некоторые приметы.

Так, услышав пение кукушки, нужно бросить мелкие монетки на землю, чтобы водились; если кукушки прилетели до того, как на деревьях листья распустились, то год будет неурожайный; услышав первый раз в новом году кукование, загадайте желание. Однако иногда этот день может обернуться кукушкиными слезами – у человека ни с того, ни с сего портится настроение, ничего его в жизни не радует, глаза «на мокром месте» находятся, а отчего так происходит он и сам не знает.

Наши предки по приметам на 24 марта судили о том, каким будет лето. Считалось, что если на Антипа холода пошли на спад – лето будет теплым; если ночью был иней, то днём снегопада не будет; пушистый иней – предвестник хорошей погоды весной и летом; дружный прилёт птиц – к холодам и ненастью; если на Антипа после обеда дует северный ветер – жди в июне частых дождей; вороны стаями на земле сидят – к летним холодам.

Сны с 23 на 24 марта вещие. Ждите их исполнения через двенадцать дней. А вот сновидение, увиденное днем 24 марта, скорее всего пустое. Людьми, родившимися 24 марта, овладевает страсть к путешествиям. Они слывут напористыми и сильными, в работе не знают усталости. Им подходит опал.

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