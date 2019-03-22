Путин проведёт очередное совещание с членами Совета Безопасности РФ

Глава российского государства Владимир Путин в пятницу, 22 марта проведёт совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ пройдёт, предположительно, в середине дня. Какие вопросы будут подниматься в ходе предстоящей встречи президента РФ с постоянными членами Совбеза, представитель Кремля уточнять не стал, передаёт РИА Новости.

Наша справка

Совет Безопасности Российской Федерации (Совбез РФ, СБ) – конституционный совещательный орган при президенте России. Законодательное решение о создании Совета Безопасности было принято одновременно с учреждением поста президента РСФСР: законами «О Президенте РСФСР» от 24 апреля 1991 года и соответствующими поправками к Конституции от 24 мая 1991 года.

В связи с вступлением в силу новой Конституции РФ статус Совета безопасности должен был быть определён федеральным законом в пределах, не противоречащих ей. После его принятия ключевые статьи предыдущего закона (о составе СБ и порядке назначения в его состав) были признаны недействительными указом президента от 24 декабря 1993 года. После принятия закона РФ «О безопасности» 3 июня 1992 года указом Президента был создан Совет безопасности России и утверждено первое положение о нём.

В настоящее время действует «Положение о Совете безопасности Российской Федерации», утвержденное указом президента России от 6 мая 2011 года. В числе основных задач Совета Безопасности Федеральный закон «О безопасности» называет: обеспечение условий для осуществления президента РФ полномочий в области обеспечения безопасности; формирование государственной политики в области обеспечения безопасности и контроль за её реализацией; прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности, оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их нейтрализации.

Решения Совета Безопасности РФ принимаются на его заседаниях постоянными членами в порядке, определяемом президентом РФ, и вступают в силу после утверждения главой государства.