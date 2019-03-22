Российские военные получили новейшие средства связи и управления войсками

В армию России в скором времени начнут поступать модернизированные комплексы для организации связи и управления Р-090К, сообщает пресс-служба холдинга «Росэлектроники».

Комплексы позволят войскам более оперативно контактировать между собой, а также использовать при этом разнородные каналы связи, включая возможность доступа абонентов сети Ethernet.

«Аппаратура обеспечивает работу по четырем независимым дискретным каналам связи», - сообщают в холдинге. При этом комплексы способны передавать данные по четырехпроводным каналам тональной частоты без коммутаторов связи.

В пресс-службе холдинга особо подчеркнули, что комплекс изготовлен полностью из отечественных компонентов и уже прошел испытания, подтвердившие самые высокие оценки по тактико-техническим характеристикам, надежности и безопасности каналов связи, которые он предоставляет.