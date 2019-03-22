Центробанковское домино

В среду ФРС оставила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,5% и намекнула, что в этом году поднимать ее, скорее всего, не будет. Между тем, еще в конце прошлого года высокопоставленные сотрудники Федрезерва давали понять, что в 2019 году будет от одного до трех повышений ставки.

ЕЦБ две недели назад пошел еще дальше. Во Франкфурте было объявлено о новой программе поддержки экономик еврозоны посредством дешевых кредитов для банков. Кроме этого, прозвучало, что в течение текущего года базовая ставка останется на уровне -0,4%.

Резкие изменения в политике крупнейших центробанков планеты, как камень на воде, кругами разошлись по небольшим экономикам, которым в большинстве, кстати, вполне «здоровым», сейчас угрожает перспектива получить на годы низкие или даже отрицательные ключевые ставки. Опасность легких денег заключается в подпитке пузырей на рынке недвижимости и в других секторах экономики. Легкие деньги также могут оставить банки беззащитными перед очередным экономическим кризисом.

Конечно, экономики типа Швейцарии, центробанк которой подчеркнул, что отказываться от политики отрицательных ставок в ближайшее время не намерен, слишком малы по сравнению с экономиками США или еврозоны. С другой стороны, в них находятся крупнейшие банки и компании, которые, естественно, зависят от ставок и финансовых условий. Сейчас финансовые рынки настолько взаимосвязаны, что проблемы в маленьких странах могут быстро перекинуться на большие.

Swiss National Bank (SNB) заявил в четверг, что не будет менять ключевую ставку -0,75%, которая была установлена еще в январе 2015 года, и понизил прогноз по инфляции на этот год до 0,3%, а на 2020 – до 0,6%. В качестве объяснения были приведены замедление темпов роста глобальной экономики и инфляции.

Центробанк Норвегии занял противоположную позицию – поднял ключевую ставку на 0,25% и довел ее до 1%. Очевидно, в 2019 году это будет не последнее повышение. Зависимость от нефти выделяет Норвегию из других европейских стран, потому что высокие цены на «черное золото» стимулируют ее экономику.

Главный банк северного королевства, конечно, не единственный центробанк, который повышает ставки. Хотя Bank of England в четверг не стал повышать ставку, но подтвердил ужесточение монетарной политики в ближайшем будущем, которое наверняка потребуется после брексита. Он также признал, что в случае внезапного выхода из объединенной Европы могут понадобиться резкие меры.

Зависимость стран, не входящих в еврозону и не имеющих в качестве валюты евро или доллара (Швейцария, Швеция, Дания), от решений ФРС и ЕЦБ объясняется их зависимостью от экспорта и импорта из еврозоны в данном случае. Связи с соседями по континенту приводят, в свою очередь, к высокой зависимости роста экономики и инфляции от курсов валют. Это значит, что когда ЕЦБ переходит к политике легких денег, как он сделал две недели назад, курс евро по отношению к другим европейским валютам снижается.

ЕЦБ настолько большой, что Швейцария и другие небольшие страны бороться с ним не в состоянии. Франк в четверг слегка усилился по отношению к евро даже несмотря на то, что SNB понизил прогнозы по инфляции.

Вместе со Швейцарией политику отрицательных ставок много лет проводят и Швеция с Данией. Аналитики уверены, что ждать изменений в этих странах в скором будущем не стоит.

Политика отрицательных ставок дорого обходится коммерческим банкам. В Швейцарии, например, коммерческие банки за три года заплатили SNB 7 млрд франков (7 млрд долларов) за хранение средств. Расходы датских банков за четыре года составили 3,1 млрд крон (0,5 млрд долларов). В Дании сейчас ключевая ставка на уровне –0,65%.

Конечно, политика крупных центробанков действует не только на Европу. В четверг, например, директор Bank of Korea (ВОК) Ли Джо-уль дал понять, что сохраняет паузу в политике ужесточения монетарной политики. Последний раз ВОК поднимал ставки в ноябре 2018 года. Экономисты считают, что в этом году повышений не предвидится.

Центробанк Индонезии уже четвертое заседание подряд не трогает ставки. Не изменилась ключевая ставка и на Филиппинах.