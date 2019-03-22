Турецкая лира рухнула после критики Эрдоганом Трампа

Турецкая лира потеряла в цене почти 2,4% к доллару на торгах в пятницу, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался с критикой в адрес главы США Дональда Трампа, сообщает investing.com.

Лира, которая потеряла почти 30% стоимости к доллару в 2018 году, в том числе из-за конфликта Анкары и Вашингтона, к 15:05 МСК упала на 2,32% до 5,5875.

Ранее в пятницу Эрдоган заявил, что слова Трампа о Голанских высотах грозят новым кризисом, добавив, что «мы не можем допустить легитимизации (израильской) оккупации».

Американский президент высказался в пользу признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

«Спустя 52 года для Штатов наступило время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в области безопасности для государства Израиля и стабильности в регионе», – написал Трамп в Twitter.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал предложение американского президента. «В то время, когда Иран хочет использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, Трамп смело признает суверенитет государства над Голанскими высотами. Спасибо вам, президент Трамп», – поблагодарил Нетаньяху американского лидера в Twitter.

В свою очередь руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие заявления президента США не способствует урегулированию на Ближнем Востоке, передаёт РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что призывы, звучащие из уст американского лидера являются провокационными и могут взорвать и без того напряжённую ситуацию в регионе.

«В любом случае, сама по себе такая идея никак не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее, наоборот», – резюмировал представитель Кремля, добавив, что пока слова Трампа это всего лишь слова, которые, надеется Песков таковыми и останутся.