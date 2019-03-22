В ЕС выдвинули условия Лондону для продления сроков Brexit

На саммите Евросовета пришли к соглашению о продлении сроков по выходу из состава объединения для Великобритании до 22 мая текущего года при условии положительного голосования в палате общин. Об этом говорится в постановлении саммита.

«Европейский совет согласился на продление до 22 мая при условии, что соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе», - говорится в решении ЕС.

В противном случае, если соглашение не одобрят в палате общин, Лондону придется покинуть Евросоюз в срок до 12 апреля текущего года. От Лондона ждут разъяснений по дальнейшим действиям до конца срока.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила отсрочку по выходу из ЕС до 30 июня, обвинив в происходящем парламентариев страны, которые не одобрили окончательное постановление по Brexit.

Первоначально предполагалось, что Лондон покинет ряды Евросоюза 30 марта 2019 года.