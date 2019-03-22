В «Газпроме» озвучили планируемый годовой объём поставок газа в Европу

Андрей Круглов – заместитель председателя правления ПАО «Газпром» – назвал планируемый годовой объём поставок «голубого топлива» в страны Старого Света. По его словам он может достигнуть 200 млрд кубометров в год. При этом Круглов подчеркнул, что в холдинге собираются, как минимум сохранить нынешний уровень поставок газа в Европу, передаёт ТАСС.

«Вы помните, что всего несколько лет назад мы ориентировались на показатели порядка 160 млрд кубометров в год, – пояснил он. И тогда мы считали, что это очень хорошо. Сейчас мы с уверенностью говорим о том, что уровень 200 млрд кубометров в год и больше – это ориентир, к которому мы стремимся».

Напомним, в прошлом году «Газпром» увеличил добычу «голубого топлива» до 497,6 млрд кубометров, а его экспорт – до 201,8 млрд кубометров. В этом году «Газпром» собирает добыть 495,1 млрд кубометров газа. При этом возможен пересмотр данного показателя в сторону увеличения.