Вход/Регистрация Подписка

В Китае поделились секретами борьбы с бедностью

Москва, 22.03.2019

Как сообщает китайская газета «Жэньминь жибао», численность населения страны, находящегося за чертой бедности сократилось за последние шесть лет на 82,39 млн, а показатель бедности снизился с 10.2% до 1.7%.

Начиная с 2013 года Китай смог вывести из нищеты 82,3 млн граждан, а за текущий год число бедных в стране планируется сократить еще на 10 млн человек, сообщает СМИ.

«В 2018 году численность населения, живущей за чертой бедности, составила 13,86 млн. человек, а показатель бедности снизился на 1,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом», - пишет издание.

Для достижения подобного результата из центрального бюджета было выделено 12 млрд юаней для борьбы с бедностью в самых отсталых провинциях. К слову, сумма составляет 60% от нового капитала страны. Также для этих районов центральные департаменты выпустили 27 программных документов.

Как сообщается в материале, в год планируется выводить из нищеты до 300 уездов. В прошлом году на борьбу с бедностью было выделено самыми благополучными городами и провинциями Китая 17,7 млрд юаней в фонды финансовой помощи нуждающимся. Всего за 40 лет реформ Пекину удалось избавить от нищеты 740 млн человек, по большей степени из сельских районов, в которых количество бедных граждан снизилось на 94,4%.

В общей сложности Китай достиг показателя в 70% от мирового по борьбе с бедностью, сообщает  СМИ.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Струйный принтер возвращается в офис

    Разбираемся, почему цветная бизнес-печать сегодня доступнее, чем когда-либо

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Сколько можно съедать яиц в день: ученые вынесли вердикт
      Сколько можно съедать яиц в день: ученые вынесли вердикт
    2. Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
      Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США
    3. Курс доллара ждет важное событие
      Курс доллара ждет важное событие
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама