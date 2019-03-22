В Китае поделились секретами борьбы с бедностью

Как сообщает китайская газета «Жэньминь жибао», численность населения страны, находящегося за чертой бедности сократилось за последние шесть лет на 82,39 млн, а показатель бедности снизился с 10.2% до 1.7%.

Начиная с 2013 года Китай смог вывести из нищеты 82,3 млн граждан, а за текущий год число бедных в стране планируется сократить еще на 10 млн человек, сообщает СМИ.

«В 2018 году численность населения, живущей за чертой бедности, составила 13,86 млн. человек, а показатель бедности снизился на 1,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом», - пишет издание.

Для достижения подобного результата из центрального бюджета было выделено 12 млрд юаней для борьбы с бедностью в самых отсталых провинциях. К слову, сумма составляет 60% от нового капитала страны. Также для этих районов центральные департаменты выпустили 27 программных документов.

Как сообщается в материале, в год планируется выводить из нищеты до 300 уездов. В прошлом году на борьбу с бедностью было выделено самыми благополучными городами и провинциями Китая 17,7 млрд юаней в фонды финансовой помощи нуждающимся. Всего за 40 лет реформ Пекину удалось избавить от нищеты 740 млн человек, по большей степени из сельских районов, в которых количество бедных граждан снизилось на 94,4%.

В общей сложности Китай достиг показателя в 70% от мирового по борьбе с бедностью, сообщает СМИ.